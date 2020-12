Ještě dva dny můžete navštívit výstavu fotografií.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Muzeum Českého lesa v Tachově prodloužilo výstavu fotografií ornitologa Karla Machače. Sice až do konce prosince, avšak kvůli vládním opatřením budou galerie v Česku od pátku opět zavřené. Výstavu tedy můžete navštívit už jen dnes (16. 12.) od 9 do 17 hodin a zítra (17. 12.) od 9 do 16 hodin.