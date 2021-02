Díky online přenosu prostřednictvím facebookové stránky Kulturní Konstantinky budete moci být u toho. Začátek je v 19.30 hodin a koncert je zdarma.

Kapela má v repertoáru to nejlepší z anglo-americké hudby od šedesátých let až po současnost, ale také vlastní autorské skladby. Nedávno vydala debutový singl a videoklip s názvem Hard Life, následovaný zatím nejnovějším klipem s názvem No One Remembers My Name.