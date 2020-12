Tip Deníku: Supergroup.cz na západě Čech

Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Miloš Meier, Vladimír „Guma“ Kulhánek a Roman Dragoun. To je Supergroup.cz, all stars team rockových muzikantů, kteří v dubnu přijedou do Konstantinových Lázní.

ck tipy střihavka | Foto: zug

Je to sice až na Velikonoce, své blízké však můžete potěšit vstupenkou na koncert, kterou najdou pod stromečkem. Těšit se můžete na ty nejlepší fláky české i zahraniční rockové muziky. Vstupenky jsou k zakoupení na obecním úřadu či přes smsticket.