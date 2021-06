Fenomén trpaslíků a skřítků představí nová výstava v tachovském zámku, která se na téma dívá z pohledu uměleckého i historického.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martina Muziková

Trpaslíky a skřítky dobře známe všichni. Jsou součástí naší historie, ale i reklamy, humoru, módy a našeho každodenního života. Výstava je přístupná od středy do neděle od 10 do 17 hodin, a to až do konce srpna. Vstupné je 70 korun.