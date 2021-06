Na výstavu obrazů Umění nezná hranic zve město Kladruby a tamější Regionální muzeum Kladrubska, které se nachází přímo na náměstí.

Výstava Umění nezná hranic v Kladrubech. | Foto: Repro: Deník

Své obrazy zde nyní vystavují Andrej Vystropov a Jan Rybecký. Výstava je přístupná do 10. září, a to denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.