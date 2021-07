Na své si zde přijdou milovníci výtvarného umění. Své obrazy snových urbanistických krajin tady představí absolvent Akademie výtvarného umění v ateliéru malby u prof. Rittsteina Igor Grimmich. Výstava bude otevřena do 15. srpna.

Galerie ve věži je otevřena od května do září. V hlavní sezoně od konce června do konce srpna je otevřena denně kromě pondělí od 13 do 17 hodin.