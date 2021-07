Většinu expozice přivezli Jarmila Straková z Andělic a Jiří Sauko z Branky. Ponořte se do doby, kdy místo pračky měly hospodyně jen valchu, podívejte se, jak vařily, žehlily apod.

Výstava potrvá až do 11. září a vstup na ni je 50 Kč. Muzeum má otevřeno denně kromě neděle a pondělí. Od úterý do pátku je navštívíte od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V sobotu zde pak mají otevřeno od 9 do 15 hodin. (sih)