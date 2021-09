Zavítejte do muzea v Tachově. Otevřené je celý týden včetně víkendů.

Muzeum Českého lesa v Tachově. | Foto: Archiv Muzea Českého lesa v Tachově

Od pondělí do pátku je otevřeno od 9 do 17 hodin, o víkendu pak od 10 do 17 hodin. Muzeum vzniklo na místě bývalého špitálu vypleněného Žižkovými vojsky v lednu 1421 při neúspěšném dobývání města.