Zimní provoz zahájil v uplynulých dnech Stříbrský zimák v Palackého ulici, který nabízí venkovní ledovou plochu o rozměrech 56 x 26 metrů.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Návštěvníky zve nyní na volné bruslení. Lidé si mohou přijít zabruslit ve středu od 14 do 16 hodin, ve čtvrtek od 14 do 16.30 hodin, v pátek od 14.30 do 16 a od 18.30 do 20 hodin a v sobotu a v neděli od 13 do 14.15 a od 16.45 do 18 hodin.