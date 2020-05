Do své jedenácté sezony vstoupí v sobotu 16. května Vesnické muzeum v Halži. Prvním letošním návštěvníkům se otevře v devět hodin ráno.

Exponáty Vesnického muzea v Halži. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Muzeum fungovalo několik let, pak bylo ale dva roky uzavřeno, sbírky byly znovu zpřístupněny loni. "Po zimní přestávce se areál muzea otevře v běžné otevírací době do konce června a potom v září vždy v sobotu a neděli v čase od 9 do 17 hodin," informoval starosta Halže František Čurka.