Kdy: 21.–22. května

Kde: DEPO 2015, Plzeň

Za kolik: 70 Kč

Proč přijít: Těm, mezi jejichž koníčky patří zahradničení všeho druhu, budou patřit sobota a neděle v plzeňském areálu DEPO 2015, kde bude poprvé připraven tematický víkend Zahrada.Během soboty a neděle bude připraveno vždy sedm přednášek. „V sobotu se návštěvníci dozvědí, o čem přemýšlet před založením zahrady, jak proměnit trávník v květnatou louku nebo co to znamená, starat se o přírodní zahradu. Neděle bude zaměřená na praktické informace o zeleninové zahradě, zakládání trvalkového záhonu, vhodných rostlinách do truhlíků nebo zužitkování jedlého plevele,“ sdělila Soňa Rychlíková z DEPO 2015 k programu akce.Přednášky budou uspořádany do tematických bloků v časech 10–13 a 14–18 hodin. Každé odpoledne pak bude od 15.30 do 18 hodin otevřena zahradnická poradna. V sobotu s odbornicí na přírodní zahrady Alenou Gaj᠆duškovou, v neděli se zahradníkem Vlastimilem Šindelářem z Teplé.Po dobu akce bude otevřena bezplatná měnírna – SWAP rostlin, kam je možné přinést rostliny všeho druhu včetně přebytečných sazenic a pokojových rostlin. Na místě bude také možnost si nakoupit na malém trhu.Vstupenky na jednotlivé přednášky jsou v prodeji na portálu goout.cz za 70 Kč, se slevou je možné zakoupit také dopolední odpolední nebo celodenní bloky. Poradny jsou k dispozici zdarma se vstupenkou na libovolný program v rámci akce. Podrobný program přednášek je na webu depo2015.cz.

Lidem zahrají kapely Seven a Argema

V kulturním domě v Mrákově na Domažlicku si užijete koncert legendárních kapel Seven a Argema. Stane se tak už dnes od 20.30 hodin. Vstupenky stojí 350 korun a budou k dispozici pouze na místě. Nedají se tak zakoupit v předprodeji.

Domem zazní evergreeny

Den matek sice připadl na 8. května, ale i tak se může maminkám popřát později. Město Bělá nad Radbuzou pořádá v kulturním domě právě ke Dni matek hudební pořad, kde zazní české a světové evergreeny v podání Pavla Větrovce a Petra Salavy. Začátek je v neděli 22. května od 19 hodin.

Kaplí budou znít klarinety

KDY: 21. května od 18 hodin

KDE: Klatovy

Večer plný krásné hudby v podání Klarinetového souboru Prachatice se bude konat v Klatovech. V prostoru kaple svaté Anny v městské části Hůrka zítra klarinetový soubor zahraje skladby baroka, klasicismu a romantismu.

Festival oslaví 30 let provozu pily

KDY: 21. května od 14 hodin

KDE: Klatovy

Vlastní provoz pily Pod Borem v Klatovech začal už v roce 1992, je tomu tedy právě 30 let, a jubileum oslaví zítra festivalem Pila fest. Představí se kapely stylů folk, rock i country, jako Elias, Jasmín, Lord, Namoll, Štreka a jiné. Akce se bude konat v prostorách provozovny.

V muzeu bude den řemesel

KDY: 21. května

KDE: Mariánská Týnice

Májový den uměleckých řemesel a divadla se chystá na zítra od 10 hodin v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Připraven bude bohatý hudební, taneční, divadelní program, který je doplněn o jarmark s rozličným zbožím, ukázkami výroby i řemeslnými dílnami. V ceně vstupenky není jen vstup na akci, ale přístupný bude celý areál, tzn. prohlídka muzea, kostela Zvěstování Panny Marie, západního a východního ambitu a arboreta.

Hotel oslaví 110 let od vzniku

KDY: 21. května od 16 hodin

KDE: Postřekov

Hotel U Nádraží v Postřekově se často stává centrem nejrůznějších kulturních a společenských akcí, a tak si i tato stavba zaslouží být jednou v záři reflektorů. A kdy jindy, než když oslavuje úctyhodných 110 let od svého vzniku. V rámci oslav tu bude k poslechu a tanci hrát DJ Kolmaha. Akce se bude konat v lokále hospody. Přijďte oslavit výročí a dát si něco dobrého. Pro všechny, kteří sem v tento den zavítají, je připraveno občerstvení.

Prusíkovu pramenu požehná biskup

KDY: 21. května od 10.45 hodin

KDE: Konstantinovy Lázně

Pestrý program čeká návštěvníky při příležitosti zahájení 219. lázeňské sezony v Konstantinových Lázních. To symbolicky odstartuje požehnáním Prusíkovu pramenu plzeňský biskup Tomáš Holub v sobotu 21. května v 10.45 hodin. Během sobotního hlavního programu se mohou dospělí těšit na řemeslný jarmark, vernisáž výstavy obrazů Ivana Mládka, křest knihy Oldřicha Dudka nebo přehlídku bižuterie Jablonexu. Přijede i klub veteránů z Prahy. Vyvrcholením bude večerní koncert Banjo Bandu Ivana Mládka a ohňová show. Pro děti bude připraveno loutkové divadlo, výtvarné dílničky a také lanové aktivity. Z plzeňského hlavního nádraží bude v sobotu vypraven speciální motorový vlak Hurvínek, ten vyjede v 9.13, příjezd do Konstantinových Lázní se předpokládá přibližně v 10.30. Návštěvníci nahlédnoui do léčebných lázní. Tam se mohou těšit na komentované prohlídky hlavního lázeňského domu a balneologického provozu. Zájemcům odborníci ukážou, jaké léčebné a relaxační procedury mohou klienti absolvovat.

Chystají ples pro prince a princezny

KDY: 20. května od 17 hodin

KDE: zámek Bor

Veselý ples pro rytíře a princezny se uskuteční ve Velkém sále borského zámku na Tachovsku. Připravený je zábavný, taneční a soutěžní program pro děti i jejich rodiče. Ratolesti mohou přijít v různých pohádkových maskách a převlecích. Pro všechny příchozí je připravena i soutěž a drobné odměny. Vstupné na akci je 50 korun, děti do 3 let mají vstup na akci zdarma. Slyšet tu bude řada známých dětských písniček.

Karlovarský kraj:

Františkovy Lázně zahájí sezonu

Kdy: 21. května od 9.30 hodin

Kde: Františkovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Františkových Lázních vkročí o víkendu do 229. lázeňské sezony. Po dvou letech, která ovlivnila pandemická situace, by se slavnost měla konat již v běžném režimu. Akci zahájí pochod mažoretek a dechového orchestru. Chybět nebude například slavnostní mše, svěcení Františkova pramene a Glauberových pramenů i hudební vystoupení. Jako každý rok i letos se slavnost ponese v duchu významné historické události města Františkovy Lázně. „Letos to bude 210 let, co naše město poprvé navštívil jeho zakladatel, císař František I. V roce 1812 doprovázel svou dceru Marii Luisu při jejím návratu z Drážďan do Paříže,“ uvedla ředitelka františkolázeňského informačního centra Lenka Šimáčková. V programu nebude chybět slavnostní mše, po které se vydá průvod Národní třídou až k Františkovu prameni a následně ke Glaberovým pramenům. Odpoledne se můžete těšit na hudební program. Vystoupí tu jazzová kapela Prague Rhythm Kings anebo rocková skupina The 6 Fireballs.

Lidem se představí městští strážníci

KDY: 21. května od 13 hodin

KDE: Cheb

Městská policie Cheb zve všechny malé i velké na odpoledne plné zábavy. Akce s názvem Den městských policií se uskuteční zítra od 13 hodin v chebské Krajince. Přichystán bude bohatý program plný her a soutěží se strážníkem Pavlem. Součástí akce bude vystoupení Městského dechového orchestru.

Hudební pohádka představí čaroděje

KDY: 22. května od 15 hodin

KDE: Karlovarské městské divadlo

Hudební pohádka na slavné klasické téma o zlém čaroději Rudovousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v labutě. Princ by princeznu sice mohl vysvobodit, ale nesměl by si ji splést s jinou dívkou. To se bohužel stane a princ svůj omyl pozná, až když je pozdě. Takové bude divadelní představení, které je připravené na nedělní odpoledne v Karlovarském městském divadle. A protože se jedná o pohádku, nemusí se děti bát, že by skončilo špatně. V představení je použita hudba Petra Iljiče Čajkovského. A aby děti lépe pochopily celý děj, doplnili tvůrci pohádkové postavy ještě třemi skalními skřítky, kteří jim pravidelně objasňují, co se právě stalo nebo se v následující chvíli stane.

Na statku si děti vyrobí i mýdlo

KDY: 21. května od 11 hod.

KDE: Královské Poříčí

Tradiční řemesla budou k vidění na statku Bernard v Královském Poříčí u Sokolova. Po celý den jsou nejen pro děti připraveny řemeslné dílničky, v nichž si mohou vyzkoušet svou zručnost a šikovnost. Vyzkoušet si tu budou moci zdobení perníčků, výrobu mýdel, výrobu vonných svící, ražbu mincí a další.

Na procházce poznáte chráněné rostliny

KDY: 21. května od 9 hodin

KDE: Kynšperk nad Ohří

Vydejte se za chráněnými rostlinami na mokřady u Kamenného Dvora. Přírodovědná exkurze se uskuteční v sobotu 21. května od 9 hodin v Kynšperku nad Ohří v parku vedle hřbitova. Účastníci se seznámí s novou lokalitou vykoupenou Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Místo pro přírodu. Mokřad je unikátní výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Lze tu nalézt například pěchavu slatinnou, ostřici Davallovu, vachtu trojlistou, prstnatec májový a další.

Hasiči představí své vybavení

Už máte program na zítřejší den? Co takhle se přijít podívat na dokončenou stavbu garáží pro výjezdovou techniku na hasičské stanici v Chebu? A přitom si můžete prohlédnout celou stanici, podívat se na ukázky zásahové činnosti. Akce startuje od 10 hodin.

V hotelu zazní swingová hudba

Swingový zpěvák Jan Smigmator dorazí do Slavnostního sálu hotelu Pupp v Karlových Varech. V doprovodu svého vlastního big bandu, který je složený ze třinácti jazzmanů, tu zazpívá na turné k poslednímu albu Murphyho zákon. Začátek koncertu je už dnes v 19.30 hodin.