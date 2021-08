Tachovské minislavnosti 2020. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Muzea Českého lesa v Tachově pořádá v sobotu od 10 hodin Minislavnosti v muzejní zahradě. Těšit se můžete na Fusion, Los Pavlínos, New Morning či Excentr Rock. Z doprovodného programu pak na výstavu drobných zvířat, komentované prohlídky zámku, výstavu historických aut a večer diskotéku v Hospůdce U Vodníka. Vstupné na akci je 100 Kč, děti do 10 let 50 korun.