Ilustrační foto. | Foto: ČTK/WAVEBREAK

Disco pod širým nebem pro děti i dospělé se koná v sobotu 24. července na koupališti v Plané. Od 15 hodin bude disco s maskoty pro děti, od 17 do 22 hodin pak zábava pro dospělé. Platí se pouze vstup na koupaliště, tedy 30 korun pro dospělé a 20 korun pro děti od 7 do 15 let a důchodce. Těšit se můžete na DJ Vojtu a DJ Kaczenu, letní akční drinky a občerstvení.