Na zámku ve Svojšíně na Tachovsku bude tuto sobotu zahájena návštěvní sezona.

Zámek Svojšín. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Kvůli stávající epidemické situaci budou prozatím zpřístupněny pouze venkovní prostory, tzn. zámecké zahrady, park a zámecká kavárna. Otevřeno tu pak budou mít během víkendů a svátků od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, a to až do konce června. Během prázdninových měsíců pak bude otevřeno denně kromě pondělí ve stejný čas.