Tip na víkend: Barevným podzimem na zarostlý hřbitov

Při uzavření téměř všeho, co uzavřít jde, se nabízí využít víkendový čas pro procházku do přírody. I při zákazu vycházení je procházka do přírody, při dodržení všech pravidel jako je třeba maximální povolený počet účastníků a podobně, vládou doporučována.

Poutní kostel sv. Anny a hřbitov v bývalém Pořejově. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Jedním z míst, které se v okolí Tachova nabízí, je bývalá obec Pořejov. Najdete ji při silnici z Dlouhého Újezdu do Žebráků. Nejprve míjíte malebný rybník a po pár stovkách metrů už dřevinami zarostlé ruiny upozorní na kdysi velkou obec s více než sedmi stovkami obyvatel. Upozorňuje na ni také informační tabule. O kousek dál je odbočka k poutnímu kostelu sv. Anny a dále na rovněž zaniklý Bažantov, kde je možné odstavit auto. A cyklisté sem mohou dojet po značené cyklistické trase. Pořejov existoval už na konci 13. století, osudným se mu stal až konec druhé světové války a léta následující. Na konci války se v okolí ukrývaly skupiny SS a ves se stala terčem dělostřeleckého ostřelování americkou armádou. Vyhořelo po něm přes třicet stavení. Po válce byla obec s německým obyvatelstvem vysídlena a chátrala. Zcela zanikla v šedesátých letech, s ní i zámeček a přilehlý hospodářský dvůr, kostel sv. Bartoloměje byl zbořen v roce 1971. Prostor obce pak sloužil jako skládka komunálního odpadu pro obce z okolí. Vzal útokem hospodu, do které ze žárlivosti vystřílel desítky ran Přečíst článek › Zůstal poutní kostel sv. Anny se hřbitovem, který stál na návrší opodál. Dojít od hlavní silnice se k němu dá za pár minut alejí vzrostlých stromů. Hřbitov, stejně jako poutní kostel, nejsou udržované. Kostel se rozpadá, pohybovat se v jeho těsné blízkosti není moudré, s maximální opatrností je také třeba chodit po hřbitově. Jsou zde vyšlapané stezky, ale ve vysokém plevelném porostu se ukrývají na několika místech otevřené díry, do kterých je možné spadnout. V porostu i u hřbitovní zdi zůstalo množství náhrobků německých obyvatel tohoto kraje. Některé v lepším, většina ale ve špatném stavu. V sychravém podzimním počasí působí hřbitov poněkud ponuře, přesto má svoji osobitou atmosféru. Za krátkou návštěvu určitě stojí. A další procházkou je možné kolem pastvin dojít do bývalého Bažantova, nebo opačným směrem k bývalému pořejovskému židovskému hřbitovu.

