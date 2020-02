Jedná se o úspěšný remake v podání pražského divadelního spolku Kašpar. „Představením Jonáš a tingl-tangl si v Plané připomeneme 60 let od založení legendárního divadla Semafor. Remaku divadelní revue se velmi dobře zhostil divadelní spolek Kašpar z Divadla v Celetné v Praze pod vedením Jakuba Špalka,“ informovala vedoucí odboru kultury v Plané Petra Tomášková.

A principál souboru Kašpar, herec a režisér Jakub Špalek, k představení uvádí: "Na počátku rozhodnutí zkoušet hru Jonáš a tingl-tangl byly v mém případě zcela sobecké důvody. Elpíčka divadla Semafor z konce šedesátých let byla u nás doma značně odřená. Já jsem Zabiják, já jsem tady za divadlo, byla oblíbená hláška a s jejich písničkami jsem se probroukal raným mládím."

A jak dodává, stále častěji si uvědomoval, že o tom vlastně moc neví. "Ano, známe zvukové záznamy, známe slavné klipy, filmy, ale to, z čeho to vzniklo, jak to začalo, to vlastně neznáme. Původní podobu představení jsme nezažili. Zároveň jsem myslel na to, že aktivní pamětníci – protagonisté jsou stále tady a je možné se s nimi sejít na výzvědy. A smělá myšlenka byla skoro na světe. Mělo to háček – kde najít ty dva svébytné pány? Ale i to mělo nakonec překvapivě snadné řešení."

Více už prozradí samotné představení.

V sobotu můžete navštívit i další zajímavé akce, například v Kladrubech se od 14.30 hodin koná dětský maškarní karneval, v Chodové Plané od 20 hodin myslivecký ples. Ve stejnou hodinu začíná v sále na zámku v Boru městský bál ve stylu 30. a 40. let minulého století.