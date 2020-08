Minislavnosti se budou konat v sobotu 15. srpna v zahradě Muzea Českého lesa.

Bude to především přehlídka koncertů několika tachovských hudebních skupin napříč různými žánry. Country a folk budou zastupovat kapely Bikers Band, Medáci a Vabivod. Ty se představí postupně od 13.30 hodin. Po bloku těchto vystoupení dostane prostor rock. Ten budou prezentovat osvědčené tachovské formace The New Morning a Excentr. Závěr pak bude patřit diskotéce. Minislavnosti skončí o půlnoci.

Další akcí, kterou bude možné v sobotu v Tachově navštívit, bude varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Své umění představí mladý interpret Jakub David Smešný, který zahraje skladby Johanna Sebastiana Bacha a Petra Ebena. Začátek koncertu je v 18 hodin.

Tři kapely zahrají na koncertu, který se uskuteční v sobotu večer v areálu koupaliště v Plané. Od 19 hodin nabídnou svoji porci rockové muziky T.E.D., Green Monster a tachovští Neurotic Machinery.

Milovníci klasického amerického jump-blues 50. let se mohou těšit na špičkové interprety tohoto žánru. Kapela St. Johnny bude v sobotu od 19 hodin hostem Hudební pergoly na náměstí v Konstantinových Lázních.