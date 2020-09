V posledních letech ale několikrát nevyšlo počasí a letos zaúřadovala pandemie koronaviru, a tak se pochod uskuteční v sobotu 19. září.

Připraveny jsou dvě trasy pro cyklisty, a to na 35 a 50 kilometrů. Pěší účastníci tentokrát delší trasy nepůjdou, pro ně budou trasy v délce 5 a 12 kilometrů. Účastníci s kočárkem budou mít speciální minitrasu a možnost bude také pro rodinnou turistiku s poznáváním města. Start tentokrát není u školy Na Valech, ale na tenisových kurtech v Revoluční ulici, a to od 9 do 12 hodin.

Cíl cyklotras je opět na kurtech, pěší ale mají cíl u rozhledny na Bohušově vrchu, která v sobotu oslaví 111 let. Po celé odpoledne bude v areálu rozhledy program pro všechny generace s divadelním i hudebním vystoupením.

Planá se v sobotu také připojuje ke Dnům evropského dědictví, kromě již zmíněné rozhledny budou otevřeny kostely Nanebevzetí Panny Marie, sv. Petra a Pavla a sv. Anny. Otevřena bude rovněž Galerie Ve věži.

Od 15 hodin se na náměstí ve Stříbře bude konat akce nazvaná PoVIRažení s programem, v němž vystoupí místní sbor Stříbráček, kouzelník, svoji choreografii předvedou cheerleaders z DDM Stříbro, v podvečer pak zazpívá Dasha a zahrají Circus Problem.

Prostranství přes stříbrským muzeem bude od 10 hodin patřit farmářským trhům a food festivalu. Chybět nebude třeba burčák, ale také šnečí speciality a další dobroty především od regionálních výrobců a farmářů.

Na neděli 20. září připravil Psí útulek U Šmudliny v Tachově již tradiční akci Šmudlina Tour, která se letos ponese ve znamení 15 let psího útulku. Program se uskuteční od 13 do 18 hodin.