Již osmnáctý ročník Revival festu se uskuteční tuto sobotu. Začátek bude od 14:30 hodin na open air scéně před kulturním domem v Konstantinových Lázních. Předprodej vstupenek za 250 korun je v prodeji na obecním úřadu a v infocentru v lázeňském městě.

Účastníci se mohou těšit na plno revival kapel od různých interpertů, například na kapelu z Olomouce Status Quo tribute. Ta se inspirovala rhythmboogie s propracovanými kytarovými riffy, přímočarou rytmikou a podklady rock and rollového piana legendární skupiny z Britských ostrovů. Další v pořadí je tribute to Nazareth, kapela se nazývá NAZsong. Tento projekt vzdává hold skotské rockové legendě Nazareth.Mimo jiné také vystoupí kapely Joe Cocker revival band Brno; Lucie revival Praha; Team revival Znojmo a Turbo revival Plzeň.

DJ Roxtar a Adolfeen

KDY: Pátek 3. července od 21 hodin

KDE: Sbar Tachov

ZA KOLIK: 180 Kč



DJ Roxtar měl původně hrát v Sbaru již v dubnu, ale kvůli koronaviru se vystoupení muselo zrušit. Jenomže před koronou by s sebou nemohl přivést speciálního hosta, a to internetovou hvězdu současnosti Adolfeena. Jeho videa již přesáhla 2 miliony shlédnutí za pouhé tři měsíce. Proslavil se hlavně songem Corona firus, ale to není jediné, co Adolfeen dělá. Celou škálu videí můžete shlédnout na Youtube a dozvědět se tak víc o tomto plyšovém maňáskovi. Vstupné na akci je 180 korun, předprodej vstupenek neprobíhá, takže je doporučeno přijít, co nejdřív.

Michajlov live

KDY: Sobota 4. července od 21 hodin

KDE: Kiwi club, Tachov

ZA KOLIK: 250 Kč



Poprvé v Tachově zazní naživo skladby z alba 1991 plus samozřejmě průřez deskami Ronin a Mezi Řádky k tomu všechny nejznámější singly jako Hlavní Nádráží nebo Ústřední Hřbitov. U vstupu bude každému návštěvníkovi měřena teplota bezkontaktních teploměrem, zároveň je zde povinnost použít dezinfekci při KAŽDÉM návratu do klubu z venkovních prostor.