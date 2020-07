První dva ročníky se konaly jako součást srpnových tachovských městských slavností. "Když byl Husman fest součástí slavností, mohl nám jejich rozsáhlý program odlákat nějaké návštěvníky, kteří by třeba přišli, ale měli jiné povinnosti," vysvětlil za spolupořádající kapelu Neurotic Machinery Michal Šedivý. "Také se po festivalu Tarock, který měl loni poslední ročník, uvolnil termín," doplnil.

Na pódiu v klášterní zahradě se v sobotu představí deset kapel, převážně hrajících death metal, hardcore či metalcore. Kromě tachovských Something Like a Neurotic Machinery to budou například plzeňští Innersphere, Elysium z Týnce nad Labem, Cutterred Flesh z Karlových Varů a řada dalších. Závěrečný koncert bude patřit hvězdným Hypnos. Česká deathmetalová legenda ze Starého Města působí na scéně už přes dvacet let. Za tu dobu vydala pět studiových alb a kromě České republiky koncertovala v mnoha dalších zemích. Například v Rakousku, Maďarsku, Německu, Slovensku, Belgii, Nizozemsku, Itálii a v dalších. Zahráli si i na řadě velkých evropských festivalů tohoto žánru. V neposlední řadě absolvovali turné s věhlasnými Napalm Death či Amon Amarth. Hypnos tachovský festival uzavřou koncertem, který začne ve 21.30 hodin, samotný festival odstartuje ve 12.30 hodin.

Kromě pořádné porce muziky na návštěvníky čeká samozřejmě občerstvení a merchandise stánek vystupujících kapel, v němž novinku přestaví také domácí Neurotic Machinery. "Premiérově budou na festivalu v prodeji vinyly naší studiové novinky Nocturnal Misery a také luxusní dřevěný box, kde fanoušci najdou cd, vinyl, tričko, přívěsek a speciální plakát," uvedl Šedivý s tím, že box je vyroben v limitované edici s omezeným počtem kusů.

Line up sobotního Husman festu:

12.30 When Goodbye Means End

13.30 Something Like

14.30 Soul Decoder

15.30 F.O.B.

16.30 Cutterred Flesh

17.30 Postcards From Arkham

18.30 InnerSphere

19.30 Elysium

20.30 Neurotic Machinery

21.30 Hypnos

Na Tachovsku můžete o tomto víkendu navštívit ještě několik dalších kulturních akcí. Na Muzejním náměstí ve Stříbře se v pátek 17. července večer představí v plné sestavě mezinárodně úspěšná česká kapela Teepee, koncert začíná v 19 hodin a účinkovat bude rovněž folkový Faux Pass Fonet. Rovněž v pátek večer se v Tachově na venkovní scéně u hospodu U Náhonu představí rockoví Septic People a Kabát Revival West. Hudební pergola v Konstantinových Lázních nabídne v sobotu 18. července od 19 hodin vystoupení písničkáře Miroslava Palečka.