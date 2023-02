Olympii obsadí milovníci čokolády

Kdy: 24. - 26. února

Kde: OC Olympia Plzeň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pro milovníky čokolády, sladkostí, oříšků a bonbonů bude pravým rájem víkendový Čoookoládový festival v plzeňském Obchodním centru Olympia. Vedle klasiky jako belgické pralinky, čokoládové lanýže nebo třeba lámaná čokoláda bude možné ochutnat také čokoládové pivo, víno nebo kebab. Návštěvníky čekají ochutnávky zdarma, čokoládové workshopy, stánkový prodej, spousta slev a speciálních nabídek a řada soutěží. Program bude připravený v pátek od 14.00 do 18.00, v sobotu od 10.00 do 18.00 a v neděli od 10.00 do 17.00.

V Depu se koná festival řemeslných pivovarů

Kdy: 24. a 25. února

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V areálu DEPO2015 v plzeňské Presslově ulici se uskuteční sedmý ročník festivalu řemeslných pivovarů Brewstock. Během dvoudenní akce se představí skvělá piva i sládkové nejen z České republiky. Program bude doplněný gastronomicko hudebním podkresem. Koná se v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 11.00 do 22.00.

Černicemi projde masopustní průvod

Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: Selská náves, Plzeň-Černice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Černický masopust se bude konat tuto sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na masopustní Flerjarmark, tedy prodej autorských ručních výrobků, na ukázky řemesel na Selské návsi, zabijačkové speciality i na průvod maškar se zastávkami pro pobavení dětí i dospělých. Masopustní trhy na Selské návsi budou otevřeny od 10 do 18 hodin. Průvod maškar poté, co obdrží od starosty symbolicky klíč od Černic, odstartuje v 15 hodin od mateřské školy ve Vltavínové ulici. Nebude chybět tombola či soutěže pro děti. K tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika Milana Broučka.

Maškary v Radčicích vyjdou popětadvacáté

Kdy: sobota 25. února od 14.00

Kde: náves v Radčicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V novodobé historii se v sobotu uskuteční 25. ročník masopustní veselice v Plzni-Radčicích. Vše začne ve 14.00 zpěvem masopustní hymny a tradiční ochotnickou pohádkou Šíleně smutnej Mrazík a předáním klíčů od obce maškarám. V 15.00 vyjde průvod obcí za účasti kapely Duo Maniacs, dojde na vyhodnocení dětských masek, soutěž o nejchutnější koblihu i pohřbení vycpaného Bakchuse u dřevěného mostu nad řekou Mží. Od 17.00 bude pokračovat zábava v párty stanu na návsi.

V Nepomuku si připomenou posádku sestřeleného bombardéru

Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu si v Nepomuku připomenou 79. výročí tragické události, kdy došlo k sestřelení amerického bombardéru Liberator, který nesl na palubě jedenáct mužů, z nichž deset při neštěstí zahynulo. Program zahájí příjezd kolony vojenských historických vozidel na náměstí A. Němejce v Nepomuku, samotný pietní akt pak začne v 10.00. O půl hodiny později bude památka padlých uctěna na místě dopadu sestřeleného bombardéru u památníku Nakloněný obelisk na Dubči a ve Dvorci u domu bratří Šloufů. Ve 13.00 pak začne v Městském muzeu a galerii přednáška historika Karla Fouda První nad Plzní spojená s křtem knihy First over Pilsen.

Interitus pokřtí nové CD

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 250 korun na místě

Proč přijít: Svoji pátou řadovou desku Návrat pokřtí v sobotu večer v Divadle Pod lampou v Plzni symfonic metalová kapela Interitus. Začátek programu je ve 20 hodin, plzeňskou skupinu doprovodí Together nabízející netradiční spojení rocku s akustickými prvky a houslovým doprovodem a hardrocková formace In The River.

V Přešticích je modalářská dílna'

Kdy: sobota 25. února od 14.00

Kde: Dům historie Přešticka, Přeštice

Za kolik: 20 a 30 korun

Proč přijít: V Domě historie Přešticka na sobotní odpoledne připravili od 14 do 17 hodin dílnu papírového modelářství pro začátečníky, na níž bude možné si za dozoru zkušeného modeláře a lektora sestavit papírový model různé náročnosti. Dílna je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Klatovsko

Dechové orchestry vystoupí v Klatovech

Kdy: neděle 26. února od 19.00

Kde: Divadlo Klatovy

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy zve své příznivce na koncert, na kterém zazní klasické pochody, úpravy moderních skladeb nebo aranže melodií klasické hudby pro velký dechový orchestr. Účinkovat budou dechový orchestr Kufr pod vedením Františka Kubaně a Dechový orchestr Švihov pod vedením Josefa Babky z Roupova. Pořadem bude provádět Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek.

Koná se benefiční ples

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: KD Sušice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Sušické školy ve spolupráci se Sušickým kulturním centrem SIRKUS pořádají již sedmý ročník benefičního plesu. Přijďte si zatančit a pobavit se do kulturního domu Sokolovna v Sušici. Na akci vystoupí oblíbená hudební skupina Fortuna a účastníci se také mohou těšit na soutěže o ceny a bohaté občerstvení. Lístky zakoupíte na webové stránce www.kulturasusice.cz.

Domažlicko

Město Kdyně pořádá Ples

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Sokolovna Kdyně

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na plesu města Kdyně vystoupí absolventi loňských tanečních kurzů pod vedením manželů Vostárkových a skupina Line Dance Angels. Účastníci se také mohou těšit na zábavný fotokoutek zdarma, bohatou tombolu, k poslechu a tanci zahrají kapely Orchidea a Svor. Předprodej lístků na ples probíhá na pokladně Infocentra ve Kdyni.

Na besedě vystoupí cestovatelka

Kdy: pátek 24. února od 20.00

Kde: Kavárna Gorilla café, Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Kavárna Gorilla café v Klenčí pod Čerchovem pořádá další cestovatelskou přednášku, na které tentokrát vystoupí Olga Šilková s přednáškou Afričanka. Posluchači se dozvědí zajímavé informace z cest i to, jak je na mnoho místech velmi obtížné být ženou. Nutná je rezervace míst na telefonním čísle 602 421 922 nebo na e-mailu info@gorillacafe.cz.

Rokycansko

Setkání Dudy a dudáci je pojednadvacáté

Kdy: sobota 25. února od 15.00

Kde: Městský úřad Rokycany

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: V Rokycanech se bude konat 21. ročník muzikantského setkání s názvem Dudy a dudáci. Návštěvníci se od 15.00 mohou těšit na přednášku Kristýny Hodinové s tématem Dudy a housle v Čechách a od 16.30 na komorní koncert, na němž zahrají kapely Rokytka a Rokyti Rokycany a Pošumavská dudácká muzika ze Strakonic. Akci připravil a moderovat bude Zdeněk Vejvoda.

Česko naslouchá v Rokycanech

Kdy: neděle 26. února od 15.00

Kde: Dům dětí a mládeže Rokycany

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zážitková akce Česko naslouchá si klade za cíl přiblížit účastníkům rozdíl mezi pouhým posloucháním a opravdovým nasloucháním a také vysvětlit důležitost této dovednosti. Akci organizují odborníci Miroslav Seka a Vlaďka Břachová. Dojde na představení projektu Česko naslouchá a jeho cílů, přednášku na téma Co je naslouchání a účastníky čeká i praktická část.

Tachovsko:

Připravili si tradiční masopustní průvod

Kdy: sobota 25. února od 12.00

Kde: Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní průvod se uskuteční v Černošíně na Tachovsku. Sraz účastníků je v sobotu ve 12.00 u Městského úřadu v Černošíně. Procesí s maškarami projde ulicemi města přes hlavní náměstí a bude ho doprovázet dechová kapela. Dorazte, a vezměte si na sebe oblíbenou masku anebo převlek. Samozřejmě se bude vyhodnocovat, která maska je nejlepší.

Kapela zahraje známé hity

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kapela Ever᠆greens zahraje v restauraci Piano v Konstantinových Lázních. Kapela zahraje s nadšením a radostí známé skladby a hity z oblasti jazzu, popu, klasiky i lidové hudby. Těšit se můžete vysoce kvalitní instrumentální provedení a zajímavé aranže. Vůdčí osobností tria je jazzový houslista Jaroslav Lucák, na akordeon hraje univerzitní profesor v oblasti hudební vědy Jiří Bezděk a na baskytaru zapálený vedoucí mládežnických kapel Jan Krček.

Skavare slaví 17 let

Kdy: sobota 25. února od 19:00

Kde: Stříbro

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Skupina Skvare je na hudební scéně již 17 let a k dobrým zvykům této kapely je pravidelné pořádání akce nazvané Skavarebirthday. A jako každý rok si kapela pozvala na pomoc spřízněné kapely z hudebních škatulek ska punk rock. Není však běžné, že se povede zajistit účast spřátelených kapel ze zahraničí. Tento rok je z tohoto pohledu mimořádný, protože pozvání přijala francouzská kapela Beer beer orchesta, která je již mnohým fanouškům řádného ska dobře známá. Nelze také opomenout i další hosty, jako je MKD BAND z Plzně a legenda stříbrského punkrocku Pivo zdarma.