Koncert skupiny Plavci s Honzou Vančurou

KDY: 13. června od 19:30 hodin

KDE: Na louce, Park pro radost

ZA KOLIK: 170 Kč

Koncert oblíbené hudební skupiny Plavci společně s Honzou Vančurou se koná v sobotu 13. června od 19:30 hodin na louce Park pro radost, hřiště Lázeňská v Konstantinových Lázních. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v MC Panteon. Vstupné činí 170 korun.

Soutěž v Člověče nezlob se

KDY: 14. června od 13 hodin

KDE: Zámecký areál, Chodová Planá

ZA KOLIK: Na místě

Soutěž v obřím Člověče nezlob se se uskuteční v neděli 14. června od 13 hodin v zámeckém areálu v Chodové Plané. Hra je vhodná pro každého bez rozdílu věku a hraje se o hodnotné ceny.

Komentovaná prohlídka výstavy obrazů současného umění města Planá

KDY: 12. června od 18 hodin

KDE: Galerie ve věži, Planá

ZA KOLIK: 20 Kč

Návštěvníky provede výstavou paní Alena Mrovcová, zakladatelka Galerie ve věži a kurátor výstavy pan Dušan Kokaisl. Hosté se mohou těšit na téměř 26 let staré příběhy o umělcích a euforické době, která v počátcích fungování Galerie ve věži panovala.

Komentované prohlídky jízdárny na Světcích

KDY: Sobota, neděle

KDE: Jízdárna, Tachov, Světce

ZA KOLIK: 70 Kč

Komentované prohlídky jízdárny ve Světcích se konají tuto sobotu i neděli od 11 hodin. Sraz bude přímo před jízdárnou. Při prohlídce dodržujte bezpečnostní a hygienické pokyny, které budou umístěné u vstupu do jízdárny. Vstupné činí 70 korun. Děti do 6 let zdarma.

Noc kostelů

KDY: 12. června

KDE: Klášter, Kladruby

ZA KOLIK: Zdarma

Noc kostelů se koná v pátek 12. června od 18 hodin v klášteře Kladruby. Komntovaná prohlídka kláštera bude od 18:30 hodin.