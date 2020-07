Divadelní představení Šípková Růženka

KDY: 17. července od 16 hodin

KDE: Konstantinovy Lázně

ZA KOLIK: 70 korun

Loutkové divadelní představení Šípková Růženka v podání Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka se uskuteční v pátek 17. července v MC Panteonu v Konstantinových Lázních od 16 hodin. Hra je určena pro nejmenší generaci. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě v Konstantinových Lázních za 70 Kč.

Husman fest 3

KDY: 18. července od 12:30 hodin

KDE: Tachov, Muzeum Českého lesa

ZA KOLIK: 300 Kč

Třetí ročník Husman festu v malebném prostředí klášterní zahrady muzea Českého lesa v Tachově. Vystoupí Hypnos, Cutterred Flesh, Elysium metal, F.O.B., INNERSPHERE, Neurotic Machinery, Postcards From Arkha, Something Like, Soul Decoder a When Goodbye Means End.

Hudební pergola - Miroslav Paleček

KDY: 18. července od 19 hodin

KDE: Konstantinovy Lázně

ZA KOLIK: Zdarma

Sólový koncert folkové písničkářské legendy Miroslava Palečka se uskuteční v sobotu 18. července od 19 hodin U Fontány na náměstí v Konstantinových Lázních.

Švanda dudák

KDY: 19. července od 20:30 hodin

KDE: Tachov

ZA KOLIK: 650 Kč

Hra na motivy Strakonického dudáka od Josefa Kajetána Tyla v režii Marka Němce se uskuteční v neděli 19. července od 20:30 hodin.Vstupenky za 650 korun je možné zakoupit v infocentrum na náměstí v Tachově. Autobus bude odjíždět v 18 hodin z autobusového nádraží v Tachově. Předpokládaný konec představení je ve 23 hodin. Více informací v MKS nebo na webových stránkách www.mks.tachov.cz.

Film Vlastníci v letním kině

KDY: 18. července od 22 hodin

KDE: Stříbro

ZA KOLIK: 100 Kč

Přijďte do letního kina na film Vlastníci. Promítat se bude v sobotu 18. července od 22 hodin ve Stříbře. Vstupné činí 100 korun a přístupnost je od 12 let. Komedie pro ty, kd o to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti…