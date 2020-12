I přesto, že diváci do hledišť nesmí, rozhodlo se Divadlo Alfa v sobotu 19. prosince od 17 hodin uvést premiéru nového představení Putování dobrého Hanse Böhma Evropou v přímém přenosu na svém youtube kanále. Autorská inscenace pod vedením nového uměleckého šéfa Alfy Tomsy Legierského je inspirovaná skutečným příběhem německého mladíka z malé sudetské obce Holýšov a jeho putováním válečnou střední Evropou. V titulní roli Hanse Böhma se představí nový člen souboru Dan Horečný.

„Online premiéru bereme pouze jako ochutnávku naší novinky, přímý přenos nemůže nahradit skutečný divadelní zážitek. Inscenace je připravená a hned po otevření divadel plánujeme premiéru před diváky,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.

Inscenace Putování dobrého Hanse Böhma Evropou vznikala na základě neuvěřitelného příběhu mladého sudetského Němce Huberta Otta, jemuž v kolotoči druhé světové války zachrání život jeho pohotovost, schopnost rychle se adaptovat a znalost jazyků – především češtiny. „Cesta původního hrdiny druhou světovou válkou byla velmi spletitá, v divadelní adaptaci jsme příběh zjednodušili a vyprávíme naši verzi. Proto se také hrdina jmenuje jinak, symbolicky Hans Böhm, protože je böhmisch – tedy český Němec,“ vysvětluje Tomsa Legierski.

Hrádečtí moštují

Vánoční moštování chystají hrádečtí zahrádkáři. Dějištěm bude v sobotu 19. prosince od 8 hodin jejich zařízení nad železniční stanicí.

Výlet na rozhlednu Kotel

Z rozhledny Kotel na stejnojmenném vrchu za příznivého počasí uvidíte všechna pozorovatelná pohoří. Autem po silnici dojedete k parkovišti, z něhož se po modré turistické trase dostanete lesní cestou až k rozhledně. Z parkoviště je to jen 1,5 kilometru. Rozhledna je přístupná celoročně zdarma. Na Kotel se můžete vydat i z Rokycan.

Vánoční moštování v Klatovech

Tradiční vánoční moštování se uskuteční tuto sobotu v klatovské moštárně ve Šmilovského ulici. Návštěvníci budou mít od 9 do 12 hodin možnost zakoupit čerstvý mošt a jablka. Každý zájemce si však musí přinést vlastní láhev na mošt. Během dopoledne se na akci také představí vítězové soutěže Regionální potravina.

Na zámek do Poběžovic

Navštivte zámek v Poběžovicích, a to alespoň virtuálně. S touto stavbou se můžete blíže seznámit díky komentované prohlídce, která je ke zhlédnutí na stránkách města Poběžovice (pobezovice.cz) v sekci věnované právě zámku. Historie zdejšího hradu a zámku sahá do 15. století. V osmdesátých letech se však uvažovalo o jeho demolici, po roce 1989 se začalo s rekonstrukcí.

Adventní křížová cesta

Ještě poslední adventní neděli budou rozsvíceny kapličky na křížové cestě na vrch Ronšperk u Stříbra. Tam můžete vystoupat a nasát pravou vánoční atmosféru.

Hřejivá zima

Máte doma zbytky přízí a chuť tvořit? Zapojte se do projektu tachovské knihovny, který se jmenuje symbolicky Hřejivá zima. Vaším úkolem je uháčkovat nebo uplést čtverec s libovolným vzorem o rozměrech 15 x 15 cm. Z těchto čtverců pak vzniknou plédy a deky, které zahřejí babičky a dědečky v domovech pro seniory. Tvořit můžete celou zimu až do konce února. Své výrobky noste přímo do knihovny. „Pojďme společně udělat radost někomu jinému,“ vyzývají knihovnice.