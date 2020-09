Stavba roku

Ve vstupních prostorách zámku ve Svojšíně je o víkendu k vidění putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Expozici si lidé budou moci prohlédnout ještě během následujícího prodlouženého víkendu. Obec Svojšín získala nominaci do soutěže za úpravu centrální části obce.

KDY: 19. a 20. a 26. až 28. 9. září

KDE: Svojšín

Pod pramennou horou



Vydejte se s průvodcem Evženem Kůsem na Přimdu, jeden z nejvyšších vrcholů Českého lesa (848 m n. m.), který je známý svými extrémními klimatickými podmínkami. Vycházka směřuje k pramenům Václavského potoka, poté k městské čističce odpadních vod a dále po někdejší soustavě rybníčků v Mílovském údolí. Trasa je dlouhá kolem osmi kilometrů. Sraz účastníků je u kašny na přimdském náměstí.



KDY: 19. září od 9 hodin

KDE: Přimda

Oborská šupina

Na třetí ročník rybářských závodů Oborská šupina 2020 zve obec Obora a zdejší vesnický spolek. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. Dopoledne se uskuteční závod dětí a rodičů s dětmi do 15 let, dospělí pak poměří své rybářské dovednosti odpoledne. Prezentace závodníků začíná v 9.15 hodin. Na místě bude možné ryby zakoupit, a to za 50 Kč kus, na místě se také bude grilovat. I letos budou moci návštěvníci dobrovolně přispět na Hospic Sv. Jiří v Tachově.

KDY: 19. září od 9.15 hodin

KDE: Obora

Holeček, Kulhánek, Kopřiva, Kubeš



PRAK. Tak se jmenuje pražská skupina složená ze čtveřice skvělých muzikantů Vladimíra Gumy Kulhánka, Stanislava Kláska Kubeše, Martina Kopřivy a Jana Holečka, která v sobotu zahájí podzimní program v MC Panteon v Konstantinových Lázních. Kapela vznikla loni na základech rozpadlé skupiny T4. Vstupné je 180 korun.



KDY: 19. září od 20 hodin

KDE: Konstantinovy Lázně

ZA KOLIK: 180 Kč