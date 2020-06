Exkurze za motýly

KDY: 20. června od 9 hodin

KDE: Ostrov u Mutěnína

ZA KOLIK: Na místě

Exkurze za motýly do zaniklého Horšína se z důvodu nepříznivého počasí přesouvá na sobotu 20. června. Sraz bude v 9 hodin západně od osady Ostrov u Mutěnína na žluté turistické značce u rozcestníku Pod Kamencem. Předpokládaná délka trasy je dva a půl kilometru.

Eldorádo s Krejčíkem Honzou

KDY: 21. června od 15 hodin

KDE: Bor

ZA KOLIK: 30 a 50 Kč

Přijďte přivítat léto a užít si zábavné odpoledne na zámeckém parketu v Boru. Pořad Eldorádo s Krejčíkem Honzou se koná v neděli 21. června od 15 hodin. Zvány jsou děti i rodiče. Vzhledem k omezenému počtu míst si zakupte vstupenky předem v pokladně kina v Boru za 30 a 50 Kč.

Výtvarníci Borskave Švihákově pavilonu

KDY: 19. června od 18 hodin

KDE: Konstantinovy Lázně

ZA KOLIK: Na místě

Vernisáž výstavy obrazů a keramiky se koná v pátek 19. června od 18 hodin ve Švihákově pavilonu v Konstantinových Lázních. Vystavuje klub výtvarníků Borska. Chybět nebude vystoupení žáků. Výstava bude poté k vidění do 11. července každé úterý, čtvrtek, páteka sobotu od 9:30 do 15:30.

Oslava 20 let pizzerie v Dolních Polžicích

KDY: 20. června od 14 hodin

KDE: Dolní Polžice

ZA KOLIK: zdarma

Dvacet let fungování oslaví pizzerie v Dolních Polžicích, a to v sobotu 20. června. Program začne od 14 hodinv Café Kryštof Harant a návštěvníci se mohou těšit na kapely St. Johnny, Hibaj a Heroldi. Připraveno bude také speciální výroční menu přímo od šéfkuchaře.

Rock pro hospic

KDY: 20. června od 16 hodin

KDE: Tachov

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Rocková muzika za dobrou věc. Benefiční koncert na podporu tachovského hospice sv. Jiří se uskuteční sobotu 20. června od 16 hodin v prostoru za Rychtou v Tachově. Přijďte podpořit nejen hospic, ale také místní hudební skupiny, které se po dlouhé pauze vracejí na koncertní prkna. Výtěžek bude věnován hospici. Vstupné je dobrovolné.

Prohlídky Jízdárny

KDY: 20. a 21. června od 11 hodin

KDE: Světce, Tachov

ZA KOLIK: 70 Kč

Komentované prohlídky jízdárny ve Světcích se konají tuto sobotu i neděli od 11 hodin. Sraz bude přímo před jízdárnou. Při prohlídce dodržujte bezpečnostní a hygienické pokyny, které budou umístěné u vstupu do jízdárny. Vstupné činí 70 korun. Děti do 6 let zdarma.