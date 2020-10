O chaloupce z perníku

Žili, byli máma s tátou a ti měli dvě děti. Jeníčka a Mařenku. Táta pracoval v lese a maminka doma vařila. Jednou se děti vypravily do lesa na jahody. Každé malé dítě přece ví, že nejsladší jahody musíte nasbírat v lese. V hlubokém lese! Jenže když se setmí, můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku! A kdo v takové chaloupce bydlí, víme všichni. Představení pro děti od 3 do 10 let uvede Divadlo Kapsa Andělská Hora ve společenském areálu Mže v Tachově.

KDY: 4. října od 15 hodin

KDE: Tachov

Běh kolem Mže po padesáté



Jubilejní padesátý ročník Běhu kolem Mže pořádá letos v neděli 4. října oddíl atletiky Baník Stříbro. Běžecká trať vede po pravém břehu Mže do Vranova a zpět. Většinou se jedná o polní a lesní cesty, 1,5 km pak závodníci poběží po asfaltu. Ti, kteří se přihlásí do 3. října u ředitele závodu Vladislava Moravce (vladislav.moravec@seznam.cz), zaplatí za startovné 70 Kč. Při přihlášení v den závodu bude startovné 100 Kč. Sraz účastníků je na stadionu Baník Stříbro nejpozději dvacet minut před startem závodu v 11 hodin.



KDY: 4. října od 11 hodin

KDE: Stříbro

Jablečný jarmark

Na Krasíkově se v sobotu uskuteční Jablečný jarmark. Akce je jakousi náhradou za tradiční a velkolepé Slavnosti jablek, které se na Krasíkově konají každý rok na podzim. Letos se však organizátoři v reakci na současnou epidemiologickou situaci rozhodli změnit program, a tak místo slavností pořádají jarmark. Uvidíte na něm nejen řemeslné a rukodělné výrobky, ale i různé jablečné dobroty a speciality, tentokrát ovšem pouze balené. Jednotlivé stánky budou rozmístěny na úpatí a podél přístupové cesty až na samotný vrch Krasíkov. Zde si budete moci volně prohlédnout nově opravený interiér kaple Máří Magdalény nebo navštívit vyhlídku ze zříceniny hradu Švamberka. „Z preventivních důvodů doporučujeme všem návštěvníkům nosit roušky a žádáme je o dodržování bezpečných rozestupů. Naším záměrem je akci uspořádat alespoň v této omezené podobě a za dodržení všech hygienických a preventivních opatření, která nám společně pomohou předejít zbytečným rizikům,“ informuje místní akční skupina Český západ.

KDY: 3. října od 10 do 18 hodin

KDE: Krasíkov

Festival ptactva na Anenských rybnících



Navštivte rybníky v okolí Plané na Tachovsku s průvodci Pavlem Jaškou a Milenou Prokopovou ze správy CHKO Český les a Agentury ochrany přírody a krajiny, k nimž se připojí ještě Martin Liška z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Účastníci budou vyrážet v 9.15 h. od vlakového nádraží v Plané. Na programu je vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního tahu. Zájemci budou mít možnost vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým dalekohledem a vidět ukázku odchytu a kroužkování. Délka exkurze je předpokládaná na cca tři hodiny. Vhodná nepromokavá obuv a oblečení do terénu, dalekohled je výhodou.



KDY: 3. října od 9.15 hodin

KDE: Planá