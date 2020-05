Zřícenina hradu Volfštejn

KDY: Kdykoliv

KDE: Černošín

ZA KOLIK: Zdarma

Zřícenina hradu Volfštejn se rozléhá uprostřed lesů, necelé dva kilometry jihozápadně od Černošína. Patří mezi nejstarší hrady na Tachovsku a je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka. Jde o jeden z mála zachovaných románsko-gotických hradů nenarušených pozdějšími přestavbami.

Zřícenina hradu Švamberk

KDY: Kdykoliv

KDE: Krasíkov

ZA KOLIK: Zdarma

Podívejte se na zříceninu hradu Švamberk ze 13. století u osady Krasíkov. Významné bylo dobývání hradu Janem Žižkou v 15. století. Hrad zažil i několik požárů a po tom posledním byl v roce 1644 jen nouzově opraven. Definitivní konec hradu znamenaly boje mezi švédským a císařským vojskem o tři roky později.

Zahájení zámecké sezóny ve Svojšíně

KDY: Sobota 30. května

KDE: Zámek Svojšín

ZA KOLIK: 80 Kč, snížené 50 Kč

Zahájení zámecké sezony ve Svojšíně se blíží. Uskuteční se v sobotu 30. května a sezona potrvá až do 31. října. Základní vstupné činí 80 korun, snížené dětské 50 Kč, děti do šesti let mají vstup zdarma. Zámek se nachází na horním konci svojšínské návsi a byl postaven v roce 1723.

Rozhledna v Milířích

KDY: Kdykoliv

KDE: Milíře

ZA KOLIK: Zdarma

Nedaleko Rozvadova u německých hranic stojí pod kopcem Tomáška u Milíří telekomunikační vysílač s vyhlídkovou plošinou. Z třicetimetrové kovové konstrukce s vyhlídkou ve 25 metrech jsou za příznivého počasí vidět Český les, hrad Přimda a také Německo. Autem se dá dojet až k rozhledně, která je volně přístupná. Z Rozvadova k ní vede i naučná stezka.

Výstava knoflíku na tachovském zámku

KDY: Od 27. května do 31. října

KDE: Zámek Tachov

ZA KOLIK: 40 Kč, snížené 20 Kč

Výstava knoflíků se uskuteční od středy 27. května od 10 hodin a potrvá až do 31. října na zámku v Tachově. Vstupné je 40 korun a snížené bude za 20 korun. K vidění budou knoflíky a objekty z nich složené ze soukromé sbírky Jiřiny Honomichlové.

O Přimdě v tachovském muzeu

KDY: Do 30. srpna

KDE: Muzeum Tachov

ZA KOLIK: Na místě

Muzeum Českého lesa v Tachově zve na výstavu Přimda – matka českých hradů se smutným osudem, která potrvá až do 30. srpna. V této expozici se návštěvníci mohou seznámit s bohatou historií hradu a jeho stavební podobou z druhé poloviny 20. století.

Zahájení lázeňské a turistické sezóny

KDY: Sobota 30. května od 10 hodin

KDE: Konstantinovy Lázně

ZA KOLIK: Na místě

Po nezbytných omezeních se postupně obnovuje provoz lázeňských objektů, hotelů, penzionů, restaurací i kaváren. V sobotu 30. května od 10 hodin bude zahájena již 217. lázeňská a turistická sezona v Konstantinových Lázních. Pro tuto příležitost bude připraveno několik výletů s možností ochutnání toho nejlepšího, co místní podniky nabízejí. Informace o času startu, mapy pro jednotlivé trasy a možnost registrace budou zveřejněny na webových stránkách města. Součástí programu bude také otevření Švihákova pavilonu a představení letošního vydání humoristického časopisu O. Dudka Báječný Konstantin.