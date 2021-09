Nezisková organizace Náhradním rodinám, o. p. s., ve spolupráci s městem Karlovy Vary pořádá v sobotu 18. září od 10 do 17 hodin Den rodin. Na programu jsou sokolníci, ukázky výcviku psů a canisterapie a mnoho dalšího. Nebude tu chybět ani skákací hrad. Přijede i zpěvák Milan Peroutka.

Karlovarský symfonický orchestr (KSO) vstupuje do 187. sezony tradičně festivalem. Několik historických míst a budov v Karlových Varech nese jméno po slavném skladateli Antonínu Dvořákovi. Ten se v lázeňském městě nesmazatelně zapsal zejména uvedením kontinentální premiéry Novosvětské symfonie, kterou orchestr provedl pod taktovkou Augusta Labitzkého. Odkaz hudebního génia připomíná KSO jedním z nejstarších evropských hudebních festivalů, Dvořákovým karlovarským podzimem. Letošní, již 63. ročník bude zahájen tento víkend. V husitském kostele sv. Petra a Pavla zazní například Dvořákovy Biblické písně v podání pěvce Gustava Beláčka s doprovodem varhaníka Wacława Golonky v sobotu 18. září od 16 hodin. Symfonii č. 9 e moll Z Nového světa uvede orchestr pod vedením hlavního hostujícího dirigenta KSO Jiřího Štrunce mezi sloupy zrekonstruované Mlýnské kolonády v neděli 19. září od 15 hodin, a uzavře tak letošní kolonádní sezonu.

Už ve čtvrtek odstartovaly oslavy v Bělé nad Radbuzou, která si připomíná 900 let od první písemné zmínky o obci. Páteční večer bude patřit fotbalové exhibici a křtu knihy. Po vernisážích se návštěvníci mohou zaposlouchat do country hudby Tomáše Linky. Hlavní dění se však koná o víkendu. V sobotu dopoledne se uskuteční fotbalový zápas, setkání rodáků, svěcení opravené stodoly a stuhy k městskému praporu, po obědě následují rockové koncerty a taneční zábava. Neděle začne pietním aktem u pomníku poblíž kostela Panny Marie Sedmibolestné, následuje poutní mše a připravený je i další program s divadlem a koncerty.

Na podporu útulku v Horšovském Týně se v neděli koná Tlapkiáda aneb Zábavné odpoledne s pejsky. Se svými chlupáči se můžete zapojit do psích soutěží, uvidíte ukázky psích sportů, představení zástupců „bull plemen“, využít můžete i prodejních stánků, kreativní stánek pro děti či občerstvení. Chybět nebude ani tombola.

Plzeňský skladatel, muzikant, řezbář a moderátor a jeden z nejznámějších trampů v západních Čechách i v celé České republice Bohumil Röhrich Šedifka konečně může své loňské 85. narozeniny oslavit i koncertem. Ten se uskuteční v neděli od 19 hodin v plzeňské v Měšťanské besedě v Plzni. Pogratulovat přijdou i Duo Komáři, Přelet MS, Štěpán Rak a The Dixie Hot Licks.

Po covidové pauze provonív neděli Plzeň opět Festival polévky. Ve 40litrových kotlích dovezených z Maďarska budou přímo před zraky diváků vařit nejen vyhlášené plzeňské restaurace a bistra. Návštěvníci mohou ochutnat asijskou exotiku, středomořské speciality, rybí polévky i českou klasiku. 13. ročník festivalu se koná v neděli 19. září od 11 do 17 hodin v areálu Plzeňského Prazdroje. Vstup je zdarma, více na festivalpolevky.cz.

Do Černic dorazí Slunce ve skle

Vrcholem letošního cyklu a důstojnou oslavou 20 let festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu bude nedělní koncert v plzeňské Staré synagoze. Od 19 hodin vystoupí dva houslisté s mezinárodním věhlasem Natasha Korsakova a Manrico Padovani.

Večer v amfiteátru nabídne i další novinku. „Bude se křtít CD s písněmi Karla Gotta v nových aranžmá, které půjde do prodeje až v předvánoční době, ale lidé si ho budou moci koupit už teď na Lochotíně,“ dodal výkonný ředitel Juniorfestu.

Vstupenky budou za 250 korun na plzenskavstupenka.cz až do sobotních 12 hodin. „Z každého lístku jde 51 korun na Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Na místě budou vstupenky za 350 korun a nadaci půjde z každé 102 korun,“ zmínil Šašek charitativní podtext akce.

„V červenci jsme s Bontonfilmem dělali předpremiéru filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel a jim se způsob, jakým jsme dokázali přilákat lidi do amfiteátru, líbil.I z toho důvodu nám nabídli možnost další spolupráce,“ vysvětlil Michal Šašek z Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest, jehož organizátoři další akci v amfiteátru připravují. Večer s promítáním dokumentu o plzeňském rodákovi začne v 19 hod., přijede i režisérka filmu. Diváci si užijí projekci na původním panoramatickém plátně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.