Podívejte se a nechte se inspirovat našimi tipy napříč Plzeňskem i Karlovarskem. I v dnešní době vládních nařízení můžete zažít kulturu nebo poznat krásy vašeho okolí.

Divadlo připravuje přímý přenos matiné. | Foto: Martina Root

Divadelní matiné bude on-line

Nejenže koronavirová krize narušila závěr série Muzikálových matiné minulé sezóny, ale výrazně zamíchala i s jejich plánovanými termíny pro tuto sezónu. Soubor muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni (DJKT) však své fanoušky o populární dopolední koncerty neochudí a v neděli 28. března 2021 od 10.30 uvede přímý přenos prvního ze čtyř plánovaných matiné. Diváci se tentokrát mohou těšit na Hanu Spinethovou a její hosty – kolegy Stanislavu Topinkovou Fořtovou, Venuši Zaoralovou Dvořákovou, Romana Krebse a někdejšího sólistu a šéfa souboru operety DJKT Jana Ježka. Během více než hodinového programu zazní za klavírního doprovodu Pavla Kantoříka mimo jiné oblíbená píseň Blondýnky sladké z operety Polská krev, Knížka snů z legendárního muzikálu Bídnici nebo duet z neméně slavného Fantoma Opery All I Ask of You.