Nejlepší žáci baletních škol a mladí neprofesionální tanečníci, vítězové a laureáti tanečních soutěží od nás i ze zahraničí se o víkendu sjedou do Plzně, kde se v sobotu 30. října od 18 hodin na scéně Velkého divadla uskuteční odložený třináctý ročník tradiční přehlídky Balet Gala. Vstupenky je možné zakoupit na portálu Plzeňská vstupenka, na stránkách Divadla J. K. Tyla nebo přímo v pokladně DJKT. Pro mladé tanečníky jsou připraveny také workshopy pod vedením profesionálů.

„Balet Gala je slavnostní přehlídka žáků baletních škol, kde vystupující děti a mládež tančí pro radost, a celá akce je vlastně odměnou a inspirací jim, jejich učitelům, rodičům i divákům. Možnost zatančit si na opravdové historické divadelní scéně s profesionálním zázemím, to je vždy velkou motivací,“ uvedla za organizátory mezinárodní exhibiční přehlídky Balet Gala Šárka Ženíšková z pořádajícího plzeňského spolku Balet. V rámci galavečera vystoupí také laureáti a vítězové soutěže Plzeňský střevíček, vystoupit by měly i školy z Německa a Rakouska. Nebude chybět ani vystoupení profesionálních hostů. „Letos přijali pozvání jedni z našich nejlepších tanečníků Adam Zvonař, první sólista baletu Národního divadla v Praze, který vystoupí spolu s první sólistkou ND Nikolou Márovou,“ dodala Ženíšková.

Muzeum minerálů zve na prohlídky

V Muzeu minerálů ve Velharticích budou slavit Halloween. Zároveň pro návštěvníky až do neděle prodloužili otevírací dobu. V muzeu potkáte i čarodějnici. Pro všechny děti, které přijdou ve strašidelném kostýmu, bude připravena sladká odměna. Otevřeno bude do neděle 31. října od 10 do 19 hodin. V pátek se od 19 hodin uskuteční noční prohlídka zaměřená na krásy minerálů. Rezervovat místo si můžete na telefonním čísle 735 099 975.

Na tajemnou bábovku

Na vlastivědnou vycházku se můžete vydat v sobotu 30. října. Strašičtí uspořádali výšlap na vrch Bábovka. Sraz účastníků je v 10 hodin u hospody Na Benátkách. Celková délka trasy činí 10 kilometrů a zavede vás do krajiny Františka Ungra. Zakončení trasy je opět u strašické hospody. Tam se zároveň bude konat křest a prodej knižních novinek. Občerstvení je zajištěno.

Zoo bude opět strašidelná

Na úspěšný pilotní ročník Strašidelné zoo naváže o víkendu plzeňská zoologická zahrada. Po celý víkend bude areál zahrady strašidelně nazdobený, na sobotu je připravený i bohatý hlavní program. Od 14 do 17 bude například k dispozici malování na obličej a tajemná stezka se strašidly. V 17.30 vyrazí z Lüftnerky lampionový průvod s historickou skupinou Lorika. Celý den uzavře v 18.15 slosování vyplněných kartiček z tajemné stezky a ohňová show v podání Hellfire.

Divadlo na Švihově

Dnes od 19 hodin můžete v prostorách hradního špýcharu na Švihově navštívit představení ve formě scénického čtení s názvem Na hraně. Hra se tématem dotkne soudního prostředí. Pojednává o skupině lidí, kteří jsou rozdílní vzděláním, vyznáním i věkem a mají ve svých rukou život dalšího člověka, který je obviněn z vraždy. V dramatu se představí ochotnický soubor Tyjátr z Horažďovic.

Čerchovan bude slavit koncertem

Pěvecký sbor Čerchovan si letos připomíná 120 let od svého vzniku. Slavit se bude jak jinak než koncertem. Po delší pauze zaviněné epidemií se tak sbor opět představí domažlickému publiku. V sobotu 30. října od 20.00 hodin uvede v arciděkanském kostele v Domažlicích oratorium Antonína Dvořáka Stabat Mater. Čerchovan vystoupí společně se členy Kühnova smíšeného sboru a Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně pod vedením dirigenta Radka Baboráka. Sólových partů se ujmou Lucie Silkenová (soprán), Sylva Čmugrová (alt), Václav Sibera (tenor) a Zdeněk Plech (bas). Vstupenky jsou k dispozici v městském informačním centru.

Zjistěte, jestli je nebe útočištěm

Peklo v nebi je víceméně veselý muzikál a zároveň divadelní hra. Tu si budou moci vychutnat lidé ve společenském sále Mže v Tachově. Hosté se dozvědí, jestli je nebe opravdu oním idylickým a bezkonfliktním útočištěm.

Karlovarský kraj

Sportovní halu zaplní tanečníci

V pořadí už 28. ročník mezinárodní taneční soutěže Grand Prix se uskuteční ve sportovní hale Lokomotiva v Chebu. Na parketě se vystřídají tanečníci z České republiky, Německa, Polska, Slovenska a Holandska. „Předkola začínají od 13 hodin, večerní galaprogram začíná od 18.30 hodin,“ sdělil pořadatel soutěže a taneční mistr Vladimír Hána. Celkem diváci uvidí 20 tanečních párů, které zatancují v rytmech standardních a latinskoamerických tanců. Hosté, kteří do haly zavítají, uvidí také juniorské mistry světa v parketových kompozicích. Chybět nebude ani představení Showtance.

Na tanečním parketu se předvedou také začínající taneční páry z ATK Standard Cheb. „Letos jsme na přípravu měli necelé 3 měsíce, protože jsme nevěděli, jak přesně budou vypadat protikoronavirová opatření. Nakonec se nám vše povedlo domluvit. Velice rád bych poděkoval touto cestou městu Cheb a Karlovarskému kraji za podporu,“ poznamenal Vladimír Hána.

Pobavte se u divadelní komedie

Britská bláznivá komedie s názvem Hra, která se zvrtla bude k vidění v Západočeském divadle v Chebu. Dramatický kroužek se rozhodne nastudovat anglický detektivní thriller Vražda na panství Haversham. Své rozhodnutí realizuje se záviděníhodným nadšením a nezáviděníhodnou neschopností.

Oslavte v knihovně halloween

Městská knihovna Františkovy Lázně všechny zve nebojácné děti a jejich rodiče, prarodiče, tetičky a strýčky na letošní Halloween. Ten se v areálu městské knihovny uskuteční v pátek 29. října od 18 hodin. Přineste si s sebou i kostýmy a baterky. Pracovníci připravili část akce i na venkovní zahradě.

Zahrají známé skladby

Dva revivaly rockových kapel se představí posluchačům v Chebu. Zahrají tady Green day Prague idiots a AC/DC Tribute. Začátek je v KC Svoboda 29. října od 19.30 hodin.

Přijďte si poslechnout Mou vlast

Smetanova Má vlast zazní v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu v Karlových Varech. Karlovarský symfonický orchestr ji zahraje v pátek 29. října od 19.30 hodin v Grandhotelu Ambassador Národní dům Karlovy Vary.