Tento víkend přinese opět řadu zajímavých akcí. Některé z nich jsme pro vás vybrali. Napříč západními Čechy se tak můžete inspirovat našimi tipy.

Dny Šumavského trojhradí na Rabí. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Plzeňský kraj

Dny šumavského trojhradí se blíží

V již tradičním termínu se na třech šumavských hradech koná akce Dny šumavského trojhradí. Tématem společné programové nabídky hradů Kašperk, Rabí a Velhartice je tentokrát středověká móda a odívání obecně. Chybět nebudou regionální, či dokonce hradní pochutiny, jako například hradní velhartické víno na Velharticích. Na hradě Kašperk bude živo od soboty 25. září do svátečního úterý 28. září. Vedle tematických komentovaných prohlídek budou k vidění i venkovní expozice, na své si přijdoui děti. Na Rabí bude otevřeno o víkendu a poté v úterý, v pondělí bude zavřeno. Po celé tři dny bude volně průchozí celý hradní areál. Příchozí si budou moci projít velké nádvoří i to malé, kde se nachází studna a hospodářské zázemí. Budou si moci prohlédnout modely hradu, vyjít do prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo, navštívit nejstarší část hradu nebo prozkoumat členitá sklepení. V nabídce hradu Velhartice budou od soboty do úterý všechny prohlídkové okruhy. Pro nadšené fotografy proběhne v sobotu od 14 hodin mimořádná přednáška na téma kreslení světlem. Představena bude stručná historie a nástroje, které se k této fototechnice používají, vedle toho budou vysvětleny jednotlivé techniky, jako např. Orb, Dva v jednom nebo portréty s modelkami.