Bohatou nadílku tipů, jak strávit volný čas, přináší následující víkend. V Plzni a Kdyni se uskuteční food festivaly, v Plzni se přitom představí špička české gastronomie. Český rozhlas v Plzni chystá Den otevřených dveří, veřejnost se podívá i jindy nepřístupné dvorky plzeňských domů. V Dobřívě se uskuteční Hamernický den, ve Strašicích zahájí další sezonu Muezum dopravy.

Vodní hamr Dobřív | Foto: Deník/Václav Havránek

PLZEŇSKO

Prima Fresh festival se vrací za Plazu

Kdy: pátek 19. května od 14.00 a sobota 20. května od 10.00

Kde: Plzeň

Za kolik: na místě 150 korun/den

Proč přijít: Oblíbený gastronomický Prima Fresh festival se tentokrát v Plzni uskuteční v pátek a v sobotu, a to opět v parku za OC Plaza. Návštěvníci se mohou těšit nejen na nabídku legendárních restaurací v ČR, jako jsou Café Imperial Zdeňka Pohlreicha, které bude mít společné menu s Valoria Restaurant, představí se Český Národní tým kuchařů a cukrářů, U Sapíků Restaurant a Marcel Ihnačák Restaurant. Prezentovat se budou i lokální podniky, řada pivovarů, vinařství a kaváren. Na hlavním pódiu představí své umění ti nejlepší kuchaři, ale i herci ze seriálu ZOO.

Český rozhlas zve do své budovy

Kdy: sobota 20. května od 10.00 do 16.00

Kde: budova Českého rozhlasu v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sto let je jen začátek, to je motto, které provede všechny návštěvníky nejen Dnem otevřených dveří naplánovaným v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru na tuto sobotu 20. května od 10 do 16 hodin. Po celou domu mohou přicházet nejen rozhlasoví posluchači, ale i další návštěvníci, aby se podívali do rozhlasového muzea, do unikátních plovoucích studií a dalších prostor rozhlasové budovy. Připraven je i program s řadou účinkujících a pro děti v 10.30 a 12.00 stezka po stopách rozhlasového medvěda Edy.

Plzeňské dvorky se otevřou veřejnosti

Kdy: sobota 20. května od 10.00 do 18.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma, prohlídky s průvodcem 120 korun

Proč přijít: Oblíbená akce i letos zavede zájemce do více či méně známých zákoutí Plzně. Všechny zapojené dvorky budou po dobu akce zdarma a volně přístupné a bude možné zavítat na několik desítek adres v centru města a také na plzeňském Petrohradě. Na mnoha dvorcích bude probíhat doprovodný program – hudba, tanec, přehlídky svatebních šatů, výtvarné dílny a mnoho dalšího. Akci doplní stopovačka pro malé i velké, jejíž start a cíl bude na adrese Sedláčkova 38. Více informací na plzenskedvorky.cz.

Startuje Industry Open

Kdy: sobota 20. a neděle 21. května

Kde: Plzeň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: O víkendu startuje další ročník Industry Open, letní akce provázející zájemce po průmyslových památkách Plzeňského kraje. V sobotu je možné navštívit v několika časech komentované prohlídky malé vodní elektrárny a měnírny v budově Plzeňských městských podniků, v neděli pak od 10 hodin projít Doudlevce s průvodcem podle Plzeňského architektonického manuálu (PAM) a objevit architektonické a industriální zajímavosti mezi železniční tratí a řekou Radbuzou. Více informací na industryopen.cz.

V Depu bude Jarní blešák Uzlíku

Kdy: neděle 21. května od 13.00 do 17.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Uzlík pořádá v plzeňském DEPO2015 již jedenáctý blešák. Proč kupovat nové věci a vytvářet tak další odpad? Na Blešáku můžete za pár korun koupit co potřebujete a co už se jiným nehodí. V nabídce bude opět nejen oblečení pro děti a dospělé, ale také hračky, knížky, sportovní potřeby, vybavení domácnosti a další nezbytnosti.

V Holýšově se chystá koncert dvou sborů

Kdy: 19. května od 19.00

Kde: Holýšov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Holýšově si letos připomínají 750 let od první zmínky o městě. V rámci oslav tohoto výročí připravil Dům dějin Holýšovska společně s Římskokatolickou farností Holýšov na tento pátek ojedinělý koncert pěveckých sborů. Do kostela sv. Petra a Pavla Holýšova zavítá pěvecký sbor Arnicor z Třemošné a holýšovský sbor Hlas. V závěru potom vystoupí oba sbory společně.

Do Plzence láká i Jan Koller

Kdy: sobota 20. května od 9.30

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Akce s názvem „Děti dětem“ se uskuteční v sobotu 20. května v areálu Plzenecké železnice ve Starém Plzenci (Andrejšky 838) od 9.30 hodin a bude oslavou ke Dni dětí. Program zahrnuje sportovní vystoupení dětí, jízdy úzkorozchodnou železnicí, ukázku hasičského zásahu, soutěže s partnery akce, autogramiádu fotbalisty Honzy Kollera, reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého, ukázku zásahu záchranářského vrtulníku W-3 A Sokol Armády ČR a autogramiádu herečky Báry Fišerové. Výtěžek akce bude předán Neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

Modeláři pořádají výstavu

Kdy: 20. - 22. května

Kde: SKC Nýřany

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Kroužek železničních modelářů při ZŠ Zárečná ulice v Tachověě, spolek Vlaky Plzeňského kraje a další modeláři zvou po tři dny do SKC Nýřany. Návštěvníci uvidí provoz modelových železnic, výstavu modelů i s překvapením. V sobotu je otevřeno od 10 do 17 hodin, v neděli od 9 do 19 hodin a v pondělí od 8 do 12 hodin.

U Ježíška končí Žonglobalizace

Kdy: do 20. května

Kdy: U Ježíška v Plzni

Za kolik: páteční představení od 265 korun, jinak zdarma či dobrovolné vstupné

Proč přijít: Maraton cirkusového umění v moderní podobě, festival Žonglobalizace, pokračuje až do sobotního večera. V pátek bude od 15 hodin v lokelitě U Ježíška opět otevřena cirkusová zóna s doprovodným programem, v 19 hodin začne v šapitó představení OVVIO, ve kterém si akrobaté pohrávají se zákony gravitace a testují své vlastní schopnosti. V sobotu v 17 hodin vás čeká v parku U Ježíška adrenalinový zážitek při přechodu provazochodce ve výšce nad řekou Radbuzou. A v 18 hodin se bude konat v šapitó Gala show. Vstupné na show je dobrovolné „do klobouku“.

V Roští přichystali vinnou stezku

Kdy: sobota 20. května od 12.00

Kde: restaurace Roští, Plzeň-Křimice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V areálu u Restaurace Roští v Plzni-Křimicích bude v sobotu možné si projít vinnou stezku s víny z různých vinařství z celého Česka. Začátek je v sobotu ve 12 hodin a v ceně vstupného je degustační sklenice. Na trase se podíváte do unikátních zámeckých sklepů, zahrajete si minigolf a nebude chybět hudební doprovod. Zahraje cimbálová muzika, odpoledne to rozjede kapela Děda Mládek Ilegal Band a večer kapela POPs.

V Kramolíně zahraje Central

Kdy: neděle 21. května od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: V Hospodě U Kubátů v Kramolíne u Nepomuka bude v neděli odpoledne opět znít dechovka. O písničky k tanci i poslechu se postará skupina Central se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou.

DOMAŽLICKO

Protheus a Komunál – unikátní propojení dvou spřátelených kapel

Kdy: sobota 20. května od 20.30

Kde: AMFI Tlumačov u Domažlic

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Krásné prostředí tlumačovského AMFI po zimě opět otevírá své brány a začíná pěkně zostra! Prvním koncertem letošního roku bude velmi výjimečné a speciální spojení, kdy se na jednom pódiu potkají špičky naší rockové, chcete-li rockmetalové scény – Protheus a Komunál. A o tom, že se máte na co těšit, není pochyb! V případě nepřízně počasí se přesouvá do KD Mrákov. Vstupenky budou i na místě před akcí.

Food festival zaplní náměstí

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: náměstí Kdyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ochutnáte tam to nejlepší ze světového street foodu. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů, ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. A ani mlsné jazýčky nepřijdou zkrátka, jelikož nebudou chybět dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky. Přichystán je i doprovodný program. Během něj se můžete těšit na workshopy pro děti, kreativní dílny, malování na obličej a mnoho dalšího. Navíc od 10 do 13 hodin vystoupí Lovesong Orchestra a od 18 do 20 hodin Screwballs Rockabilly.

KLATOVSKO

Sušické slavnosti k zahájení letní turistické sezony

Kdy: od pátku 19. května do neděle 21. května

Kde: náměstí Svobody, PDA, Fuferna, Sokolovna, ostrov Santos, Sušice

Za kolik: dle místa

Proč přijít: Pestrý a bohatý program nabídnou městské slavnosti v Sušici k zahájení letní turistické sezony. V pátek od 14.55 na náměstí Svobody vystoupí školy, školky a řada kapel. Zábavné odpoledne pro děti je připraveno od 15 hodin ve Fuferně. Od 21.00 se můžete vydat na Megaparty slavnosti Sušice do PDA a o hodinu později začíná After party v Sokolovně. Od 10.55 bude zahájen program v sobotu a na své si v něm přijdou určitě všichni. Jeho vyvrcholením bude v 21.30 koncert kapely Monkey Business a ve 23.15 EKG Heart Rock. Program na náměstí v sobotu doplní i tvůrčí dílny pro veřejnost s výstavou prací v hale ZŠ Lerchova od 10.00 a Superhrdinský pohádkový les v Lesoparku Luh od 13.30. Program probíhá i na ostrově Santos. Slavnosti zakončí v neděli turistický výstup na vrch Svatobor. Sraz je v 11.00 u kašny na náměstí v Sušici.

Turistický pochod Klatovský karafiát

Kdy: sobota 20. května, start od 7.30 do 10.00

Kde: start sokolovna, Klatovy

Za kolik: startovné dobrovolné, poplatek za bus 20 korun

Proč přijít: Klub českých turistů, odbor Klatovy zve všechny příznivce zdravého pohybu na tradiční turistický pochod a cyklovýlet Klatovský karafiát. Pro pěší jsou připraveny trasy v délce 13, 18 a 30 kilometrů, na cyklisty čeká zdolání 28, 45, 59 a 73 kilometrů. Účastníci pěších tras budou převezeni autobusy na ostrý start, který bude pro trasu 14 km pod rozhlednou Markéta, 18 km ve Pocinovicích a 30 km na rozcestí Přední Fleky. Autobusy pro řádně zaregistrované účastníky pěších pochodů startují zhruba v půlhodinových intervalech od kulturního domu Družba (první v cca 7.45). K příjemnému posezení v cíli, v lázních Klatovy, při živé country muzice vystoupí v odpoledních hodinách maňáskové divadlo Šumaňásek.

Design na Šumavě

Kdy: neděle 21. května od 10.00

Kde: refektář a nádvoří jezuitské koleje, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již třetí trh designu je připraven v Klatovech. Spousta vystavujících tvůrců s krásnými autorskými výrobky různých druhů. Originální šperky, keramika, móda, kreativní hračky, voňavé svíčky, přírodní kosmetika a další a další…

ROKYCANSKO

V Dobřívě se uskuteční jubilejní Hamernický den

Kdy: sobota 20. května od 9.00 do 18.00

Kde: vodní hamr v Dobřívě

Za kolik: 100 korun, rodinné 250 korun

Proč přijít: V sobotu 20. května 2023 se v areálu národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív uskuteční jubilejní 30. Hamernický den. Akce je oslavou řemeslné práce a je také setkáním všech, kteří mají co do činění se zpracováním kovů, jeho dobýváním či tavbou. Svoji dovednost zde v minulých letech předváděli nejen kováři, ale i pasíři, podkováři, zbrojíři, slévači, nožíři, dráteníci, z příbuzných oborů sekerníci, uhlíři, hutníci. Návštěvníci mohou na této akci s bohatým kulturním programem nahlédnout i pod ruce učňů kovářského řemesla, zapojených do soutěže zručnosti Dobřívský cvoček.

Muzeum dopravy zahajuje sezonu

Kdy: sobota 20. a neděle 21. května od 10.00 do 17.00

Kde: Strašice

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Zahájení 14. sezony Muzea dopravy ve Strašicích bude po oba dny spojeno s jízdami historických autobusů. V sobotu se navíc v Dobřívě uskuteční tradiční Hamernický den a do Mirošova budou při této příležitosti vedeny mimořádné vlaky vedené motorovým vozem M131 "Hurvínek". Všechna tři místa dění propojí speciální linka zajištěná autobusy muzea a zajistí přípoje na historické vlaky. V neděli pojedou nostalgické spoje strašické obecní dopravy po již tradičních linkách 1,2 a 3 po celé obci v hodinovém taktu.

Turisté si vyšlápnou z Radnic do libštejnských hvozdů

Kdy: sobota 20. května od 8.00

Kde: sokolovna Radnice

Za kolik: 10 a 20 korun

Proč přijít: Turistický výšlap Z Radnic libštejnskými hvozdy patří se v sobotu uskuteční už podvaačtyřicáté. května se uskuteční už 42. ročník se zaměřením na pěší i cyklisty. Po svých se vydají účastníci na jednu z pěti tras. Měří 7, 17, 22, 28 nebo 35 kilometrů. Jezdci na kolech si mohou vybrat. Na silnici jsou to čtyři etapy: 31, 52, 66 a 101 km nebo na silnici a v nenáročném terénu čtyři úseky: 11, 19, 30 a 40 km. Start je v sokolovně od 8 do 9.30 hodin, cíl na stejném místě od 10.30 do 17.30 hodin.

TACHOVSKO

Roman Franta – vernisáž výstavy obrazů

Kdy: pátek 19. května od 18.00

Kde: Galerie ve věži, Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Příznivci kultury jsou srdečně zváni do Galerie ve věži v Plané, kde bude páteční vernisáží zahájena výstava obrazů Romana Franty s názvem Úsek fronty. Vernisáže se zúčastní i sám autor obrazů, o hudební doprovod se postará kapela DryBand. Výstava poté potrvá od 20. května do 16. července.

Tachovský dětský sbor slaví padesátiny

Kdy: pátek 19. května od 18.00

Kde: zámek Tachov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Koncert oslavence, Tachovského dětského sboru, si můžete poslechnout na nádvoří tachovského zámku. Připraven je i doprovodný program – Čertovská škola pro děti a od 19.00 zahraje Cimbálová muzika Milana Broučka. Těšit se můžete na příjemné posezení, chybět nebude ani občerstvení.