David Koller zahájí v Plzni turné

Kdy: pátek 3. března od 19.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 490 korun v předprodeji

Proč přijít: Světlo světa spatřila před pár dny nová deska LP XXIII Davida Kollera. Muzikant, známý hlavně ze svého působení ve skupině Lucie, vydal sólové album po osmi letech a krátce poté vyráží i na turné. Jeho první koncert se uskuteční v pátek v plzeňském areálu DEPO2015. Začátek je v 19 hodin, kdy vystoupí Lety mimo, o hodinu později začne hrát Koller.

Do Lampy se vrací Poletíme?

Kdy: pátek 3. března od 20.00

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Skupina Poletíme? v čele s charismatickým Rudolfem Brančovským se v pátek od 20 hodin po čase vrací do Plzně, aby v Divadle Pod lampou roztančila své fanoušky. Těšit se můžete na dvouhodinovou jízdu ve svižném tempu, kde zbude i prostor pro vydechnutí při pomalejších písničkách.

V Buena Vistě zahraje britská kapela

Kdy: pátek 3. března od 20.00

Kde: Buena Vista Club, Plzeňské

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: V klubu Buena Vista v Kollárově ulici v Plzni zahrají v pátek večer The Daybreakers, rychle se rozvíjející bluesrockeři z východního Londýna. V Británii mají přezdívku Black Beatles. Byli založeni skladatelem, kytaristou a zpěvákem Aidanem Connellem, který převrátil londýnský klubový život a setřásl ze sebe opotřebovanou, stereotypní škatulku ‚černého bluesmana‘. Jako host vystoupí na začátku večera Five Rivers Blues Band.

Divadlo Pluto zve diváky na představní k oslavám MDŽ

Kdy: neděle 5. března od 14.00

Kde: Divadlo Pluto, Plzeň-Doubravka

Za kolik: 320 - 390 korun

Proč přijít: Plzeňské Divadlo Pluto připravilo dvě představení k oslavám Mezinárodního dne žen. Jako první to bude v neděli od 14 hodin zábavnou revue Letem světem s kabaretem plnou oblíbených scének a známých písniček. Druhé se pak připravuje přímo na středu 8. března, kdy v 19 hodin začne v Plutu v OC Centrum slavný muzikál My Fair Lady. Obě představení mohou navštívit i rodiny s dětmi cca od 8 let. Objednávky vstupenek na 606 280 010 nebo www.plzenskavstupenka.cz.

Na Borech budou Zabijačkové hody

Kdy: sobota 4. března od 11.00

Kde: před NC Area Bory v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po roce se k Nákupnímu centru Area Bory vrací tradiční akce – Zabijačkové hody. Uskuteční se v sobotu 4. března od 11 hodin na parkovišti před centrem. A nepůjde přitom jen o nákup zabijačkových produktů. Řezník zájemce seznámí s výrobou jelit a jitrnic, poradí jak na zabijačkovou polévku nebo tlačenku, odpoví i na další dotazy milovníků těchto tradičních českých pochoutek.

V Křimicích začínají dvě výstavy

Kdy: pátek 3. března od 15.00

Kde: Křimické muzeum

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Dvě výstavy najednou budou zahájeny v pátek v 15 hodin v Křimickém muzeu v budově bývalé železniční stanice. První se jmenuje Rok 1945 - vzpomínka na osvoboditele, druhá Parašutismus v Západních Čechách. Připravil je Městský obvod Plzeň 5 - Křimice a 1. Vojenský paraklub Plzeň.

Domažlicko

Porci dobré muziky nabídnou Roháči

Kdy: pátek 3. března od 19.00

Kde: Městské kulturní středisko Domažlice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Partě loketských Roháčů už sice táhne na padesát, vznikli v roce 1975, na kvalitě jejich písniček se věk ale podepsal v tom nejlepším. Můžete se o tom přesvědčit a společně s nimi si zazpívat ve velkém sále kulturního střediska v Domažlicích, kam Roháči přivezou to nejlepší ze svého repertoáru a tradičně i pohodu a dobrou náladu. Koncert se koná v rámci tzv. Klubové scény, vstupenky jsou v předprodeji v MIC Domažlice i on-line

Poběžovický ochotnický soubor připravil premiéru

Kdy: sobota 4. března od 20.00

Kde: kino Poběžovice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Novou inscenací, na kterou vás zve Divadelní soubor Poběžovice, je komedie současného českého autora Jaromíra Břehového Sborovna. Nahlédnete díky ní do sborovny řeznického učiliště a především se dobře pobavíte. Ale vše nebude tak idylické. Autor hry chce diváky nejen rozesmát, ale i varovat. Před kým a čím? Abyste se to dozvěděli, vydejte se na premiéru místních ochotníků.

Klatovsko

V Sušici se koná Sportovní ples

Kdy: sobota 4. března od 20.00

Kde: Sokolovna Sušice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Již 9. Sportovní ples je připraven v sobotu v sušické Sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát skupina Sentiment. Kromě dobré hudby a tance se můžete těšit i na sportovní vystoupení či ocenění nejlepších sportovců. Chybět nebude ani bohatá tombola či dámská volenka úderem půlnoci. V ceně vstupenky je i občerstvení v podobě gulášku. Doprodej vstupenek u paní Šafrové na tel. 731 476 111.

Komentované prohlídky Mouřence

Kdy: sobota 4. března od 11.00

Kde: kostel sv. Mořice, Annín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Mouřenec je dobře známý i díky pohádkám Anděl Páně nebo Tři životy, které i tady natáčel režisér Jiří Strach. V sobotu jste zváni na komentovanou prohlídku kostela sv. Mořice nad Annínem, postaveného v roce 1220. Během prohlídky uvidíte fresky ze 14. století nebo barokní kostnici plnou ostatků. Sraz účastníků je před kostelem, prohlídka trvá hodinu.

Rokycansko

V Rokycanech bude zahájena nová výstava

Kdy: pátek 3. března – neděle 25. června

Kde: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Výstava Můj soused brouk začíná v pátek v rokycanském muzeu. Vlastimil Procházka na ní představí nenápadný svět hmyzu v okolí svého domova v Rokycanech. Mezi entomology je ale výjimkou, není totiž klasickým sběratelem hmyzu, jako doklad o výskytu druhu mu stačí fotografie. Ty jsou na výstavě doplněny exempláři z bohaté entomologické sbírky muzea.

Ve Skořicích se chystá masopust

Kdy: sobota 4. března od 14.00

Kde: Skořice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spolek Skořické ženy pořádá v sobotu 4. března masopustní průvod obcí. Sraz účastníku je ve 13 hodin v předsálí pohostinství U Sv. Jana ve Skořicích a ve 14 hodin bude průvod vycházet od úřadu. Srdečně jsou zváni aktéři v převlecích i přihlížející fanoušci.

Tachovsko

Vyšlápněte si na hrad Švamberk

Kdy: pátek 3. března od 13.30

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vydejte se na procházku ke zřícenině hradu Švamberk. Startuje se z Konstantinových Lázní, kde je sraz v pátek ve 13.30 hodin u hotelu Jirásek. Cestou autobusem ke dvoru Krasíkov proběhne výklad o místě a okolí. Od úpatí kopce Krasíkov se poté vydáte po cestě k jeho vrcholu, kde stojí hrad Švamberk. V předhradí je vidět kostel s bývalou obrannou věží, přes hradní příkop se pak otevře vstup do hradního paláce a věže. Vystoupat zde lze i na rozhlednu, kde se nabízí úžasný výhled do okolí. Při návratu z procházky je možná návštěva mýdlárny ve dvoře Krasíkov. Návrat je možný opět autobusem.

Ve Stříbře bude představení pro děti

Kdy: pátek 3. března od 17.00

Kde: Stříbro

Za kolik: 315 korun

Proč přijít: Se svým novým písničkovým představením Velká oslava potěší děti v Domě kultury Stříbro Štístko a Poupěnka. Zazní oblíbené písničky jako Paráda, Čertík Bububu nebo Karneval. Nebudou chybět známé hity Tanči, tanči a Umíme cokoli. A dvojice nezapomene ani na pohádku s Vlkem a jehňátkem, děti se pobaví a zatančí si i na diskotéce.