Na šesti scénách v Plzni se v pátek rozběhne další ročník multižánrového Festivalu na ulici. Jeho program je opět rozdělen do tří třídenních bloků. Nejprve bude zaměřený na rock a beat, následuje crossover/alternative a zakončí jej tři dny s folkem, country a trampskou muzikou. „V programu je toho spousta, těším se na vystoupení Plzeňské filharmonie s filmovými melodiemi, protože vážnou muziku moc na ulici lidi neuslyší. I repertoár, který vybrala, bude super. Věřím, že festival bude nejen pro mě skvělých devět dní,“ řekl Lukáš Krásný z pořádající agentury Nashledanou.

Festival se letos rozšířil o další dvě scény, Anděl Music Bar a Riversound Stage v Šafaříkových sadech. Další scény lidé najdou tradičně na náměstí Republiky,U Branky, v Proluce a v Zach’s pubu. Kromě zmíněné filharmonie se na festivalu představí skupiny jako Znouzectnost, Děda Mládek Illegal Band, Electric Therapy, X-Cover, Jirka Mucha trio, speciální program s řadou hostů si připravil zpěvák Tomáš Mouřenec. Přijede i Xavier Baumaxa, organizátoři nezapomněli ani na připomínku festivalu Porta. V Plzni se tak představí její někdejší vítězové, jako Cop, Slávek Janoušek, Strašlivá podívaná, BlueGate, Ultramarin nebo Vojta Kiďák Tomáško.

Připraven je i doprovodný program, každý den od 15 hodin to bude divadlo pro děti (20.–27. 8. v Proluce, 28. 8. U Branky), 24. srpna bude na náměstí Market na ulici.

Vzhledem k tomu, že se akce koná ve veřejném prostoru, mohou na ni lidé přijít i bez certifikátu o očkování či prodělání covidu. „Každý by se měl ale chovat zodpovědně dle platných nařízení,“ upozornil Krásný.

Kompletní program najdete na webové stránce festivalnaulici.cz.

Na Bolfánku bude Mazel, na Kozlu Prvok

Dvě projekce na dvou místech přinesou o víkendu Filmové hrady a zámky. Na Bolfánku u Chudenic se bude dnes promítat rodinný film Mazel a tajemství lesa, který se na Bolfánku i natáčel, zítra na zámku Kozel to bude komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Začátek projekcí je ve 21.15 korun, vstupenky jsou v předprodeji na plzenskavstupenka.cz. Jejich cena je 145 korun, na dnešní večer je možné zakoupit i rodinné vstupné za 440 korun.

Vlakem do Škodovky

Po páteční prohlídce Sklárny Liběnka v Hrádku u Sušice (10–14 hodin) přinese festival Industry Open o víkendu vlakové projížďky plzeňskou Škodovkou. Návštěvníci se při nich projedou po kolejích, které lemují historické i novější budovy v areálu, užijí si výhled na nejstarší části Škodovky i slavnou 1. bránu a výklad průvodce. Vlak odjíždí z nádraží Plzeň – Jižní Předměstí v sobotu a v neděli vždy v 10.10, 12.10 a 14.10 hodin. Více na industryopen.cz.

Park za Plazou bude patřit Sportmanii

V amfiteátru a parku za OC Plzeň Plaza začne v sobotu 6. ročník Sportmanie Plzeň. Děti, mládež i dospělí si budou moci na vlastní kůži a pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje vyzkoušet nejrůznější druhy sportů. Připraveny jsou i autogramiády českých olympioniků a dalších známých sportovců. Více na sport.plzen.eu.

Jízda veteránů v Domažlicích

V sobotu pořádá Veteran car club Domažlice mezinárodní Jízdu spolehlivosti historických vozidel do roku výroby 1955. Všechny automobily a motocykly budou od 10 do 11 hodin vystaveny na domažlickém náměstí. Následně se vydají na jízdu po Domažlicku.

Karlovarský kraj

Na Seebergu poteče víno proudem

VI. ročník festivalu vína na hradě Seeberg nedaleko Františkových Lázní je tady. Těšit se můžete na víno, hrad, zpěv a také gastronomické zážitky. Minulý rok pořádání festivalu vína nepřál, tudíž se VI. ročník Festivalu vína Seeberg přesunul na rok 2021. A opět se ponese ve stylu „Wine & food festivalu“, tedy akce nabízející požitek nejenz dobrého vína, ale i vybraných pochoutek. V areálu a na nádvoří hradu Seeberg na vás bude čekat pestrá nabídka vín od tuzemských i zahraničních vinařů nebo dovozců vín. Po celý den bude k dobré náladě přispívat bohatý doprovodný program. A stejně jako v minulých ročnících doplní organizátoři víno skvělým jídlem. Budete mít k dispozici velký výběr delikates. Samozřejmostí budou také hudební požitky. Zahraje například kapela Tsunami Crossover Band z Velichova anebo Ledecká dudácká muzika. Pro návštěvníky je zajištěno pohodlné parkování v blízkosti hradu a také bezplatná autobusová doprava z Františkových Lázní.

Náměstí bude v obležení veteránů

Chebské náměstí bude v obležení legendárních aut Škoda 110 R Coupé. Všichni obdivovatelé těchto unikátních vozů si je budou moci prohlédnout již tuto sobotu od 11 do 16 hodin. Akce se uskuteční v rámci 11. ročníku mezinárodního srazu. Na chebské náměstí začnou auta najíždět už před 11. hodinou dopolední. Bude si možné pohovořit i s majiteli vozů.

Zavítejte na hrad Hartenberg

Na Hartenbergu budou v sobotu od 14 hodin řešit husitskou zápletku. Návštěvníci se dozvědí nejen to, jestli hradní paní uhájila hrad proti kališníkům. Přichystán bude program pro malé i velké. Přítomní se dozvědí zajímavosti o hradu na komentovaných prohlídkách. Vstupné je pro dospělé 100 korun, pro děti 50 korun a děti do 10 let zdarma.

Vintířovem bude znít rocková hudba

Ve Vintířově u Sokolova se uskuteční další rockfestival. Předprodej i v letošním roce není plánován z důvodu možných opatření proti šíření koronaviru. Vstupné je 150 korun na osobu. Děti do 150 cm výšky v doprovodu platících dospělých, držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Těšit se můžete na kapely: zakázanÝovoce, Hlahol, Roxor, Covers For Lovers, Hazydecay a další. Začátek je od 14 hodin na tréninkovém spodním hřišti ve Vintířově.

Metalová kapela zahraje v Mariánských Lázních

Cocotte Minute je česká nu-metalová kapela. Řadí se mezi absolutní špičku nejen v rámci svého žánru, ale i celé české klubové scény, oceňována je za svůj hudební nadhled. Její koncert se odehraje v sobotu od 16 hodin na centrálním parkovišti Mariánské Lázně v Plzeňské ulici. Vstupné je 400 korun.

Zajděte na promítání do letního kina

Na páteční večer připravilo františkolázeňské letní kino MU–KNI další filmovou lahůdku. Promítat se bude film Vzpomínky na Itálii od režiséra Jamese D’Arcy. Akce se uskuteční 20. srpna ve 20 hodin na zahradě muzea ve Františkových Lázních. V případě nepříznivého počasí bude promítání přesunuto do městské knihovny. Vstupné je 70 korun.

Vychutnejte si koncert na hradě

V pořadí už 10. ročník malého hudebního festivalu se uskuteční v areálu Horního hradu u Karlových Varů. Festival se koná na podporu stavby hradu. Celou akci odstartují kadaňští experimentátoři Trepifajxl. Zahraje tu i kapela Sorry holka. Vstupné na akci je 300 korun.