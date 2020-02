Žáci obou škol spolupracovali v rámci mezinárodního projektu a společně s bývalými obyvateli Pavlova Studence se vydali podél Böttgerovy cesty, která vede podél hranice v oblasti této zaniklé obce. "Společně procházeli místa bývalého hustě obydleného Pavlova Studence. Výchozími body byly restaurovaný Böttgerův sloup a hřbitov," upřesnila starostka Obory Dana Lesak.

Z procházky, zážitků a vyprávění pamětníků vznikly různé umělecké výtvory, které budou k vidění právě na zmíněné výstavě. "To, co na výstavě uvidíme, je to, co si stále ještě pamatujeme, co se domníváme, co víme. Vše co bylo vytvořeno během 400 let, náhle zmizelo. Zůstalo utrpení a smutek způsobený odsunem a absolutním vymezením prostřednictvím železné opony," konstatovala starostka a dodala, že kreativní a pozitivní dojmy, které žáci prostřednictvím svých výtvorů předali, zůstanou výrazným a nepřehlédnutelným klenotem v zážitkovém projektu „Böttgerweg“.

Z dalších akcí, které se konají o víkendu na Tachovsku, můžeme připomenout například masopustní průvod, který vychází v sobotu 8. února už v 10 hodin od kulturního domu v Chodském Újezdu, případně dětský maškarní karneval v neděli 9. února od 15 hodin v kulturním domě ve Stříbře. A v Tachově se v neděli od 15 hodin koná taneční odpoledne s dechovou hudbou Daliborka.