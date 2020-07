Start a cíl: Plzeň

Délka: 51 km

Obtížnost: těžká

Doporučené kolo: horské

Druhá část trasy tak bude zpříjemněna několika pěknými stoupáními od Berounky. Na trase je ale kromě dvou přívozů ještě jeden asfaltový pumptrack, na kterém se můžete s kolem rozcvičit.

Zdroj: Radka Žáková

Z rokycanského nádraží se vydáme směrem na Volduchy a Březinu. Právě tam je v zámeckém parku ukryta pseudogotické zřícenině hradu Salon nad malým rybníčkem, od kterého lze projet celým zámeckým parkem až k zámku Březina. Přes Bezděkov pak dojedeme k restauraci Triana v Břasích. Právě tady se dá odbočit k asfaltovému pumptracku, který se nachází pod komínem vedle discgolfového hřiště, v místech, kde stávala tzv. šmolkárna – fabrika na výrobu barev, vč. té šmolkově modré, pro níž se nedaleko odsud těžila surovina. Při výjezdu z Břas pak můžete ještě odbočit na modrou turistickou značku, která vás zavede k nezvyklé rozhledně Na Vrších. Podobný výhled ale můžete zakusit i z nejvyššího bodu silnice do Újezda Sv. Kříže. Právě tam je druhý, hliněný pumptrack. Najdete ho hned za koupalištěm, k tomu musíte odbočit doprava hned na začátku obce. Za ním se tohle boulovaté cyklohřiště nachází. Klopenky i vlnky lákají hlavně děti. Ty, které už umí dobře jezdit na horském kole, tahle dráha jistě zaujme. Přínosná ale může být i pro jejich rodiče a seniory, kteří se chtějí naučit lépe ovládat své kolo v nerovném terénu a lépe klopit zatáčky. Na pumptracku totiž musíte jet optimální rychlostí. Když jedete pomalu, nevyjedete na terénní vlnky, když moc rychle, mohli byste vyjet z dráhy. Je to dobrý tréninkový prostor, který můžete využít opakovaně a postupně se tak zlepšovat. Nabyté zkušenosti pak uplatníte třeba při jízdě po hrbolatých cestách či pěšinách, případně jednostopých stezkách pro cyklisty, tedy singltrailech.

Zdroj: Radka Žáková

Zpáteční cesta nás povede do Vranovic kolem místních trailů. Tady si můžete vyzkoušet, co jste se naučili. Ale pozor: Černé traily jsou již pro zkušené bikery! Pokud budete mít v tomto bodě málo sil, raději si trasu zkraťte kolem zámečku Hochperk. Máte-li rádi krásné dlouhé sjezdy a nebojíte se stoupání, vyzkoušejte smyčku přes přívozy na Berounce. Napřed darovanský, pak ten v Nadrybech. Sjezdy k nim jsou úžasné. Zazvoňte na převozníka a vyčkejte, než přijede. Moc dlouho čekat nebudete. Přes Stupno, Nový Dvůr a Osek pak dojedete zpátky do Rokycan. V Oseku přitom můžete ještě vyšplhat na kamenný suk Kamýk, ze kterého je na okolní kraj moc pěkný výhled.

Zdroj: Radka Žáková

Pumptrack – Je to nezvyklé hřiště pro kola. Na malém prostoru je na něm hodně kopečků a zatáček. Jízda na pumptracku cyklistu nutí pracovat s tělem. Rychlost totiž nenabírá jen šlapáním do pedálů, ale také prací těla, tzv. pumpováním. Je to jako na houpačce – na začátku si ji také musíte tělem rozhoupat. Jízda na pumptracku vyžaduje soustředění a kondici. Malé kopečky a nedlouhé klopenky nutí cyklistu k pozorné jízdě, správnému výběru stopy a dobrému odhadu rychlosti při najíždění do zatáček. Přestože na pumptracku jezdí hlavně teenageři a bikeři, vyzkoušet by si ho měli i starší cyklisté. Právě na něm si mohou natrénovat jízdu v terénu přes terénní vlny či nepříjemnými zatáčkami. Ten v Újezdě Sv. Kříže u koupaliště je hliněný, nedaleký pumptrack v Břasích je asfaltový.

Cyklovýlety vycházejí pravidelně každou sobotu ve všech Denících v západních Čechách.

Užitečné informace



Občerstvení na trase: Darová, Osek, Břasy

Cykloservisy na trase: Stupno (asi 1km od trasy)

Odkazy

www.obecbrasy.cz

Tipy na cyklovýlety vznikají ve spolupárci s www.plzenskonakole.cz/

Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/ad3c268093/

Radka Žáková