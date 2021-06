Zámek ve Svojšíně otevře tuto sobotu návštěvníkům i své vnitřní prostory. Příchozí mohli během uplynulých dvou sobot navštívit pouze zámeckou zahradu a kavárnu.

Zámek Svojšín. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Nyní se mohou těšit na prohlídky interiéru s průvodcem, a to od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu, poslední startuje v 16 hodin.