- Číslo na krajskou hygienu: Tachov: Po-Pá 7-15 hodin: 374 732 518, 374 732 518 520; po pracovní době, víkendy, svátky: 724 090 060, 736 483 572.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

Stříbrsko a Konstantinolázeňsko - Zrušený festival VlaštOV +FFky - orevřené vyučování na školách + promítání

11.3. středa - Stříbro - Výstava fotografií Totemu

Stříbro - Zrušení kroužků a uzavření DDM do konce týdne

Kladruby - všechny kroužky v muzeu

Bor - do odvolání nepromítá kino

12.3. čtvrtek - Černošín - Beseda s důchodci v motorestu

13.3. pátek - Černošín - Beseda s Miroslavem Cvrkem v motorestu

13.3. pátek - Tachov - Benefiční přednáška Korea ve Mži

13.3. pátek - Kladruby - beseda se studenty ČVUT v muzeu

13.3. pátek - Stříbro - Šibřinky v KD

14.3. sobota - Tachov - Burza dětského oblečení ve Mži

14.3. sobota - Kladruby - Divadlo z bedny , pohádka v muzeu

14.3. sobota - Černošín - Soutěž o nejlepší pomazánku

14.3. sobota - Bor - hasičský ples na zámku

14.3. sobota - Stříbro - Skavare narozeniny v Besedě

15.3. neděle -Tachov - Jarní koncert TDS ve Mži

17.3. úterý - Tachov - PROGRAM Mládež a kultura: O Balynce ve Mži

18.3. středa - Tachov - přednáška: Černobyl Spící peklo , sál MKS

20.3. pátek -Tachov - 1. AB V8 J.K.Tyla Plzeň - z aut. nádraží

20.3. - Tachov - projekce: Expediční kamera 2020 ve Mži

20.3. pátek - Bor - divadlo Na stojáka

21.3. sobota - Bor - zájezd na muzikál Čarodějka

21.3. sobota - Tachov - divadlo pro děti: Pohádka O chaloupce z perníku ve Mži

22.3. neděle - Tachov - TalkShow Na plný coole * Zdeněk Izer ve Mži

26.3. čtvrtek - Tachov - TalkShow Otázky Tondy Procházky ve Mži

27.3. pátek - Tachov - ples Policie ve Mži

28.3. sobota - Tachov - Divadlo DS Kolofantí z Kolovče: Je to náš syn ve Mži

Bor - plánovaný květnový zájezd do Budapešti přeložen na 8. října až 10. října.

Sportovní:

TJ Baník Stříbro zakazuje od 11.3.2020 vstup do areálu TJ Baník Stříbro veškeré veřejnosti a cizím závodníkům. Vstup do areálu mají jen členové TJ Baník Stříbro a to ve značně omezené míře.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Aktuality ohledně omezení provozu ve veřejné linkové dopravě naleznete zde.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU