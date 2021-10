Poslední objev je ovšem velmi unikátní. „Nejenže jsme poprvé zaznamenali hrocha na tomto konkrétním území. Jde také o první známou hroší fosílii z Velké Británie starší než 750 tisíc let,“ vysvětlil Adams. Adamsův tým porovnal zub s dřívějšími nálezy. Identifikovali jej jako jednu z horních stoliček. Hroch, kterému patřila, zemi obýval před 1,5-1,07 milionem let.

Tento obrovský živočich žil především ve vodě. Živil se totiž nejrůznějšími vodními rostlinami. Oční důlky měl na lebce posazeny výše než dnešní hroši. Měl také kratší nohy uzpůsobené pro plavavání. Když se pohyboval ve vodě, tak mu oči sloužily jako periskopy. Mohl díky nim pozorovat, co se děje nad hladinou.

„Hroši nejsou jen báječná zvířata, která můžeme objevovat, jejich fosílie nám mimo jiné také odhalují důkazy o dřívějším podnebí,“ vysvětlila paleontoložka University of London Danielle Schrev a dodala: „Mnoho druhů megafaunálů (těch, které váží více než jednu tunu) dobře toleruje teplotní výkyvy. Ovšem hroši se nedokáží vyrovnat se sezónně zmrzlými vodními plochami.“

Our new paper describing the oldest known hippo fossil in the UK is out today! ?? With a new review of the British hippo fossil record. Check out the summary graphic and tweets below! The #openaccess paper is here: https://t.co/28bIq5Z9DO

