Právě rozměry tvorů byly pro odborníky opravdovým překvapením. „Velikost těchto živočichů je naprosto ohromující. Je to jedno z největších zvířat kambria, první periody prvohor, jaké kdy bylo nalezeno," uvedl spoluautor studie Jean-Bernard Caron z Královského muzea v kanadském Ontariu.

Nalezení tvorové patřili mezi členovce, kteří se do moří rozšířili zhruba před 541 miliony let. „Konkrétně šlo o členovce Titanokorys gainesi. Dosahovali velikosti půl metru," zmiňuje CNN. Vědci o nálezu fosílii informovali v odborném časopisu Royal Society Open Science.

Podobně jako Hadrasova hlava vypadali i tvorové, kteří žili v oceánech před 500 miliony let. Vědci nyní našli fosílie, dokazující existenci těchto živočichů. „Vzhledem k velikosti ostatních obyvatel moří té doby to byli opravdoví giganti," píše CNN.

Před 500 miliony let vypadali obyvatelé oceánských hlubin o poznání jinak, než ti dnešní. Vědci nedávno našli fosílie, které svědčí o existenci dosud nepopsaného tvora. Nazýval se Titanokorys gainesi, byl větší než většina jeho součastníků a svým tvarem připomínal lidskou hlavu.

