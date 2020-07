Navzdory zádrhelům při validaci sondy a jejich přístrojů označila ESA již dříve první snímkovací kampaň za nadmíru úspěšnou.

"První snímky předčily naše očekávání. Již nyní vidíme náznaky velice zajímavých jevů, které jsme předtím neměli příležitost pozorovat. Deset přístrojů na palubě sondy funguje skvěle a společně poskytují ucelený obrázek Slunce a slunečního větru," uvedl Daniel Müller, člen projektu Solar Orbiter.

Sonda se zatím dostala ke Slunci na vzdálenost 77 milionů kilometru od jeho povrchu, tedy zhruba o polovinu vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí.

Zdroj: Youtube

Solar Orbiter představuje dosud nejvýraznější českou účast na misích ESA, když se do projektu zapojily týmy z Akademie věd České republiky a Univertity Karlovy a některé komponenty pro výstavbu sondy dodala rožnovská společnost Maxmechanik.

Mise sondy Solar Orbiter, která byla do vesmíru vyslána 10. února, má několik fází. Do té hlavní, vědecké, vstoupí na konci příštího roku, kdy by se měla Slunci přiblížit až na vzdálenost 42 milionů kilometrů, takže bude blíže než Merkur. Operátoři pak budou oběžnou dráhu postupně naklánět, aby sondě umožnili první opravdový pohled na póly Slunce.