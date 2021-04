Zdá se vám jeden tyranosaurus rex málo? A co 2,5 miliardy? Tolik se totiž celkem těchto dinosauřích králů procházelo po naší planetě. V průběhu jim vyčleněných milionů let. Možná.

Tyrannosaurus rex byl jeden z největších masožravých dinosaurů (teropodů) a zároveň jedním z největších suchozemských predátorů všech dob. | Foto: Shutterstock

To vezmete velikost těla, délku sexuální zralosti a energetické potřeby, tedy, kolik toho musí sežrat, přidáte 127 tisíc generací, což je asi 2,4 milionu let, a promícháte to s trochou matematiky. A vyjde vám plus mínus autobus počet tyrannosaurů, kteří během své existence na planetě sežrali všechno, co se hýbalo. Tak to alespoň udělal vědecký tým kalifornské univerzity v Berkeley. Své výpočty zveřejnil v posledním vydání odborného časopisu Science.