Řada lidí považuje za nejtajemnější místo na planetě Bermudský trojúhelník nacházející se v Atlantském oceánu. Existuje ovšem i Michiganský trojúhelník, který není o nic méně podivný. Rovněž v něm dochází k nevysvětlitelným událostem, včetně zmizení lodí a letadel.

V Michiganském trojúhelníku se ztrácí lodě i letadla. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/CoverImages/Rachael Talibart,Rachael Talibart/Cover Images

Michiganský trojúhelník je oblast kolem jezera Michigan, táhne se od města Ludingtonu do Manitowoc, dolů do Benton Harbor a zpět do Ludingtonu. Je dějištěm neuvěřitelných záhad, jež je téměř nemožné vysvětlit pomocí logiky nebo rozumu.

První zvláštní událost se tam měla odehrát v 17. století. Portál Awesome Mittern píše, že úplně prvním incidentem bylo tajuplné zmizení obchodní lodi Le Griffon v roce 1679. Všeobecně se předpokládá, že se potopila na dno jezera, nikdy se však nenašly stopy po jejích troskách či posádce.

Záhada letounu Star Tiger: Ozval se nad Bermudským trojúhelníkem, pak bylo ticho

Naprostá většina záhadných situací se pak měla odehrát mezi lety 1850 a 1950. Další významné zmizení proběhlo v roce 1891, kdy přes jezero proplouval majestátní škuner (typ námořní plachetnice) Thomas Hume. Stejně jako u prvního případu se zdá, že zmizel do neznáma.

Zmizení lodí a letadel

Další podivný incident se odehrál v roce 1921, kdy se potopila loď Rosa Belle. Podivné je zejména to, že se našel její vrak, jedenáct členů posádky ale nadobro zmizelo. Žádné důkazy nenaznačovaly příčinu ztroskotání ani žádné lodě v blízkosti nezaznamenaly nouzové volání či nepozorovaly posádku v nouzi.

Zdroj: Youtube

V jezeře však nemizely jen lodě, v oblasti rovněž havarovaly za nevysvětlitelných okolností i velká letadla. Příkladem je incident z června 1950, kdy letadlo společnosti Northwest Airlines Flight 2501 letělo z New Yorku do Seattlu s 58 lidmi na palubě. Pilot během letu nad jezerem ohlásil elektrickou bouři a silný vítr a nakonec havaroval. V jezeře se našly jen lidské ostatky, letadlo však nikde.

Podivný přesun mladíka

Zdaleka tou nejpodivnější událostí, co se v Michiganském trojúhelníku stala, je bezesporu případ zmizení vysokoškolského studenta v roce 1978. Student se při běžkování kolem jezera ztratil, a všichni předpokládali, že se utopil.

K velkému překvapení všech se našel zdravý a živý o rok později, a více než 700 mil daleko. Zvláštní je zejména to, že on sám nedokázal popsat, co se osudné noci stalo.

Záhada ostrova Tybee: Před 65 lety tam zmizela jaderná bomba, dodnes se nenašla

Většina lidí se shoduje, že je v Michiganském trojuúhelníku problém hlavně se zvláštním počasím. Svědci zaznamenali, že se někdy zvedl velmi rychle vítr. Námořníci dokonce jednou přivezli z cesty kusy ledu, které údajně padaly z nebe. Nevyzpytatelné povětrností podmínky mohly být také příčinou různých havárií.

Mnoho fanoušků tajemných a paranormálních sil rovněž překvapilo, že ve vodách jezera Michigan byla v roce 2007 údajně nalezena starověká kamenná stavba připomínající Stonehenge. Její původ se vědcům nepodařilo objasnit. Dokázali pouze zjistit, že se na jednom kamenu nacházela malba mastodonta, tedy zvířete, jež vyhynulo před více než 10 tisíci let.

Zdroj: Youtube

Portál History Daily připomíná, že se také šíří svědectví o paranormálních aktivitách v blízkosti jezera. Lidé pozorovali například často se objevující blikající světla. Někteří dokonce tvrdí, že je trojúhelník časovým portálem, jiní zase popisovali velký neklid, který cítili v pásmu jezera. První hlášené pozorování UFO bylo zaznamenáno v roce 1913. Jeho přítomnost se však nepodařila ověřit. Záhada Michiganského trojúhelníku tak stále zůstává legendou, která mate hlavy jak vědcům, tak veřejnosti.

Několik teorií

Michiganský trojúhelník je symbolickým bratrem známějšího bermudského trojúhelníku, kterým je označována oblast ležící mezi Miami na Floridě, Portorikem a Bermudami. Oblast je známá pro záhadné mizení lodí a letadel bez logického důvodu. Kromě toho zde byly pozorovány poruchy chování kompasu, elektromagnetické anomálie, neobvyklé atmosférické jevy nebo podivné časové posuny.

I v oblasti bermudského trojúhelníku svědci pozorovali tajemná světla na obloze.

Ďáblovo moře straší kapitány i piloty. Zmizely zde už tisíce lidí

Existuje velké množství teorií, které by mohly podivné jevy oblasti bermudského trojúhelníku objasnit. Některé jsou založeny na přírodních jevech, zmizení či havárie by podle nich mohly být způsobeny velkou hloubkou nebo naopak častými podmořskými útvary a členitostí mořského dna či zvýšeným výskytem tornád a hurikánů. Jiní si zase myslí, že pod vodou mají své základny mimozemské civilizace a ty mají unášet lidi pro výzkumné účely.

Příznivci paranormálních vysvětlení pak tvrdí, že se na místě nachází okno do časoprostorové dimenze, kde mohou lodě a letadla mizet.