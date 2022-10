Hrozí zánět rohovky

Deník The Independent píše, že studie identifikovala několik faktorů, které by měly zvyšovat riziko nemoci zvané akantamébová keratitida. Jedná se o typ infekce rohovky, který vede k jejímu zánětu. Přispívat by k němu mělo nejenom opakované používání čoček, ale také jejich nošení přes noc či ve sprše. Až dvaašedesáti procentům případů onemocnění by se přitom dalo předejít, pokud by lidé používali jednodenní čočky.

„V posledních letech jsme ve Spojeném království a v Evropě zaznamenali nárůst výskytu akantamébové keratitidy, a přestože je tato infekce stále vzácná, je dobré jí předcházet. Kontaktní čočky jsou obecně velmi bezpečné, ale jsou spojeny s malým rizikem mikrobiální keratitidy, kterou nejčastěji způsobují bakterie,“ uvedl vedoucí autor studie profesor z UCL Institute of Ophthalmology na University College London John Dart.

Podle experta je důležité, aby co nejvíce ze tří set milionů lidí, kteří kontaktní čočky nosí, vědělo, jak minimalizovat riziko vzniku nemoci.

Nemoc je zodpovědná přibližně za polovinu ztrát zraku po zánětu rohovky u lidí, kteří čočky nosí. Samotná infekce je ale poměrně vzácná, zasáhne jednoho z dvaceti tisíc uživatelů čoček ve Velké Británii. U čtvrtiny z těch, kteří jí onemocní, je pak k léčbě nutná transplantace rohovky.

Nebezpečné je i nošení v noci a ve sprše

Vědci ve studii zveřejněné v časopise Ophthalmology zkoumali více než dvě stě pacientů včetně třiaosmdesáti lidí s akantamébovou keratitidou z londýnské oční kliniky Moorfields Eye Hospital. Výsledky studie naznačují, že opakované používání kontaktních čoček znamená téměř čtyřikrát větší riziko zmíněného onemocnění než při nošení jednorázových. Podobně zvýšené riziko platí i u lidí, kteří s čočkami spí a více než trojnásobné pak u těch, kteří se s nimi sprchují.

„Předchozí studie spojovaly nemoc s nošením kontaktních čoček ve vířivkách, bazénech nebo jezerech a my jsme k nim přidali sprchování. Potvrdilo se nám tak, že je třeba se při nošení čoček vyhnout kontaktu s jakoukoli vodou,“ uvedla spoluautorka studie Nicole Carntová.

Oftalmolog z MemorialCare Orange Coast Medical Center v Kalifornii Benjamin Bert pak tvrdí, že kontaktní čočky fungují při kontaktu s tekutinami, které mohou potenciálně obsahovat patogen, podobně jako houby. Přiložení kontaktní čočky k povrchu oka dává škodlivým organismům způsobujícím onemocnění více času k proniknutí do rohovky. „Bez nasazených čoček jednoduše mrknete a z povrchu oka tak odstraníte vodu s nebezpečnými patogeny. Tím výrazně snížíte riziko infekce,“ uvedl expert pro portál Healthline.

Důležitá je hygiena i skladování

Obaly kontaktních čoček by na toto riziko měly upozorňovat. Podle experta Johna Darta by měla stačit nálepka, která říká, že by se čočky neměly nosit ve vodě. Pro prevenci infekcí jsou důležitá rovněž hygienická opatření, včetně důkladného umytí a osušení rukou před nasazením čoček. Odborníci upozorňují také na správné skladování čoček a jejich vyhození v případě vyschnutí.

Předsedkyně oddělení oftalmologie na Grossman School of Medicine v New Yorku Kathryn Colbyová také zmínila, že každý, kdo nosí kontaktní čočky a pociťuje zhoršené vidění, zarudnutí či bolest očí, by měl vyhledat svého očního lékaře nebo jiného odborníka na zrak.