„Máš něco na noze, marťanská helikoptéro!" ohlásila neotřele nález NASA na svém Twitteru. Cizí předmět byl nalazen na noze vrtulníku těsně poté, co naposledy vzlétl. Na kameře Navcam přitom nebylo při jeho předchozím, dvaatřicátém letu vidět nic podezřelého.

Odborníci si ho všimli v momentu, kdy se z nohy Ingenuity utrhl a padal zpět k povrchu Marsu. Portál NASA však všechny fanoušky mise uklidňuje, že veškerá dálková měření a přenos dat by měly být v pořádku. Ingenuity nevykazuje žádné známky poškození.

Původ nejasný

Týmy starající se o vrtulník a také vozítko Perseverance se nyní pokoušejí přijít na to, co byl onen tajemný předmět vlastně zač. Web Washington Examiner uvedl, že na záběrech zveřejněných agenturou vypadal jako kus pavučiny, nebo jakýsi obal.

Je ale pravděpodobné, že pocházel z vrtulníku, vozítka Perseverance či z nějakého jiného kusu výbavy mise NASA. Na rudé planetě se navíc nacházejí trosky ze strojů, které roboty na Mars dopravily. "Ať už to ale bylo cokoliv, nebylo to dostatečně masivní, aby to ovlivnilo fungování vrtulníku," napsal web.

Svůj třiatřicátý let dokončil Ingenuity 24. září. Portál ExtremeTech doplnil, že letový plán byl podobný, jako u několika posledních letů. Vrtulník se vznesl do výšky deseti metrů, urazil sto jedenáct metrů a pak dosedl zpět na povrch Marsu. Celý let pak trval pouhých 55,2 sekund.

Předčil očekávání

Vozítko Perseverance a vrtulník Ingenuity se na planetu Mars vydaly v červenci 2020 a přistály na povrchu v únoru 2021. Jednou z jejich klíčových oblastí studia je hledání vody, která je jednou z důležitých částí diskuse o obyvatelnosti planety. Už v minulosti přitom vozítko narazilo na povrchu planety na podivné objekty.

Perseverance má za úkol hledat na rudé planetě jakékoliv známky života, helikoptéra má pak sloužit jako tester budoucích, marťanských létajících strojů. Ač se původně plánovalo pouze pět letů, malý vrtulník předčil všechna očekávání a za sedmnáct měsíců od svého přistání letěl už třiatřicetkrát.