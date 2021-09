Při jejich čtení se můžete skvěle odreagovat, zasmát se, připomenout si vlastní průšvihy i školní lásky nebo se zamyslet. Záleží na výběru.

Mark Twain tvrdil, že nikdy nedopustil, aby škola stála v cestě jeho vzdělání. I když jste možná tak jako on přesvědčení, že praxe vám dala pro život víc než škola, určitě na ni nikdy nezapomenete.

Databáze knih je bezednou studnicí, z níž jsme pro vás připravili jen malou ochutnávku knih, které mají jedno společné - školu.

Školák Kája Mařík

autor: Marie Wagnerová (pseudonym Felix Háj)

Legendární cyklus knih je oblíbenou četbou již několika generací. Kája Mařík je příkladem vzorného, slušně vychovaného chlapce, žijícího se zbožnou venkovskou rodinou v krásném prostředí lesní hájenky.

Původně sedmidílný soubor knih doplněný později synem spisovatelky o další díly, líčí příběhy malého školáka, později i mladého muže Káji Maříka, jeho kamarádky Zdeničky, příbuzných i známých v období počátku století.

Pan Kaplan má stále třídu rád

autor: Leo Rosten

Humoristický román o středoevropském vystěhovalci, který se úporně prodírá úskalím angličtiny ve večerní přípravce pro dospělé v New Yorku. V roce 1963 autor svou již legendární knihu přepracoval a doplnil o další epizody a postavy, aniž by narušil neopakovatelnou atmosféru díla, které baví již několik čtenářských generací.

Překladatel Antonín Přidal se svého úkolu zhostil s chutí a fantazií a ukázal široké možnosti i mnohé záludnosti češtiny vynikajícím způsobem.

Tajnosti sborovny - Úsměvné povídky ze školního prostředí

Autor: Naďa Horáková

Fejetony a povídky ze školního prostředí z pera spisovatelky a scenáristky Nadi Horákové, učitelky s třicetiletou praxí, jsou plné trefných postřehů ze školní praxe. Příběhy učitelů a žáků pobaví a prozradí s milou nadsázkou i to, co obvykle zůstává mezi čtyřmi stěnami tříd, kabinetů a sboroven většinou proto, že kouzlo okamžiku je nesnadno zachytitelné.

Ten, kdo stojí v koutě

Autor: Stephen Chbosky

Strhujícímu románu Stephena Chboskyho o dilematu mezi nečinností a touhou se dostalo nadšeného přijetí. Příběh o dospívání na střední škole, který Charlie vypráví v dopisech, je otevřenější a důvěrnější než leckterý deník, zároveň vtipný i sžíravý.

V Charliem se autorovi podařilo stvořit vypravěče, který vás přenese zpět do divokých a intenzivně prožívaných dní na prahu dospělosti, kdy se život podobal jízdě na horské dráze.

Náhradní kluk

autor: Kasie West

Když Gia dostane kopačky od svého přítele na parkovišti těsně před začátkem školního plesu, musí rychle něco vymyslet. Vždyť o něm svým přátelům vyprávěla už celé měsíce a tuto noc jim měla dokázat, že Bradley doopravdy existuje.

A tak se rozhodne oslovit neznámého kluka a poprosí ho o laskavost – jestli by nemohl dvě hodiny předstírat, že je její přítel. A ona mezitím vymyslí, jak se dát s Bradleym zase dohromady. Akorát že po plese už nedokáže myslet na nikoho jiného než na svého náhradního kluka, kterého se ale nezeptala ani na jméno!

Cesta do hlubin študákovy duše

Autor: Jaroslav Žák

Humoristická knížka ze studentského prostředí je volným pokračováním slavné knihy Študáci a kantoři. Autor využívá své bohaté zkušenosti středoškolského profesora v době první republiky.

Knížka o nikdy nekončícím souboji žáků a jejich pedagogů je humornou, ale také laskavou a chápající úvahou nad údělem určitých typů uštvaných kantorů, kteří marně zápasí s nekonečnou vynalézavostí protřelých žáků. Jakým způsobem je vzájemný souboj veden a jaké zbraně obě strany používají, je vděčným námětem autorova fundovaného vědeckého pojednání.

Harry Potter

Autor: J. K. Rowlingová

Legendární řada knih z prostředí školy pro kouzelníky. Hlavní hrdinové rostou společně se svými čtenáři a s každým dalším dílem řeší dramatičtější a temnější dobrodružství.

Probudím se včera

Autor: Lumír Holčák

Na třídním srazu si čtyřicátník Petr uvědomí, že v životě nejvíce miloval svou spolužačku Elišku, které se však během studentských let neodvážil vyznat lásku. Když se pak Petrovi naskytne šance vrátit se do minulých let, do června 1989, neváhá a rozhodne se vše napravit. Jenže zahrávat si s časem není nikdy jen tak…

Lásky ze školního dvora

Autor: Ondřej Šír

Střední škola v malebném podhůří Krkonoš. Doba, kdy ještě nebyly sociální sítě, a co se domluvilo, to platilo. Třídní kápové Petr a Dominik jsou sice každý jiný, zato jsou oba zamilovaní do jedné spolužačky. Společně prožívají první taneční, mejdany, sexuální zkušenosti a zklamání. Na cestě do dospělosti je provází barvitá směs kamarádů, příbuzných a samozřejmě vyučujících.

Eliza a její nestvůry

Autor: Francesca Zappia

Eliza je stydlivá a trochu divná holka, ale na internetu se z ní stává anonymní tvůrkyně populárního komiksu Nestvůrné moře. Vůbec si neumí představit, že by se jí ve skutečném světě mohlo líbit tolik jako ve virtuálním. Tedy do chvíle, než do školy nastoupí fanoušek její tvorby Wallace.

Rozumí si a Eliza začne přemýšlet, jestli by život offline nestál za zkoušku. Jenže pak vyjde její identita najevo a všechno, co vybudovala, se začne rozpadat.

Muffin a čaj

Autor: Theo Addair

Daniel a Kit jsou dva šestnáctiletí spolužáci, kteří snad ani nemůžou být rozdílnější. Jeden je nejlepším studentem na internátě, k okolí se chová odměřeně a úzkostlivě si střeží své soukromí. Druhý má umělecké nadání, pořádek považuje tak trochu za zbytečnost a často dřív mluví, než myslí. Zdálo by se, že přátelství mezi nimi je nepravděpodobné a cokoli hlubšího rovnou nemožné.

Copatá máma

Autor: Barbora Bečvářová

Lucii je devatenáct, když pár měsíců před maturitou zjistí, že je těhotná. Nečekaně, neplánovaně… a přesto se bez rozmýšlení rozhodne dítě si nechat. Její rozhodnutí ji staví před budoucnost, kterou nechtěla, a která ji tak trochu děsí, z jejího kluka, s nímž chodí sotva pár týdnů, dělá nastávajícího otce, a aby toho nebylo málo, znovu jí přivádí do života i nevyřešený vztah s despotickým tátou.

Umění předstírat

Autor: Rachel Harris

Podle kluků na fairfieldské akademii existují dva druhy holek – ty na trvalý vztah a ty na nezávazné randění a užívání si. Sedmnáctiletá Alyssa je rozhodně ten první typ – a upřímně touží to změnit. A tak zahájí svou radikální proměnu, jejímž cílem je Justin Carter, největší krasavec a lamač dívčích srdcí.

A aby si ji vůbec všiml a ona se zařadila mezi oblíbené holky na randění, přemluví svého kamaráda Brandona, populárního sportovce, aby předstírali, že spolu chodí. Zprvu nevinná hra ale přerůstá v něco mnohem víc.

Na rok za školou. Deník české studentky v Kanadě

Autor: Blanka Čechová

Na Ridley College, prestižní kanadské střední škole, studovala ve školním roce 1996/97 první česká posluchačka, autorka této knihy. S humorem a nezvykle vyzrálou čtivostí se rozhodla sepsat nejen své bohaté zážitky, ale také tvrdý střet s českým školstvím po návratu na domácí půdu.

Kniha je určena každému, koho zajímá systém vzdělávání - a jeho český kontext ve světovém měřítku. A pochopitelně zvlášť všem studentům, kteří se na zahraniční studijní pobyty chystají nebo o nich uvažují.

Sám mezi všemi

Autor: Katrin Walldová

Adam pracuje jako vychovatel na internátu s problémovými středoškoláky. Příchod nového studenta s pošramocenou pověstí a kolegyně na výpomoc naruší volný způsob života, na který byl doposud zvyklý. Přirozený sled událostí tak postupně probouzí potlačovanou minulost, s níž se nikdy úplně nesrovnal. Možná půjde dál cestou cynismu vůči všemu a všem.A možná přestane být konečně sám mezi všemi…

Carrie

Autor: Stephen King

Děj prvního románu mistra horroru se odehrává mezi americkými teenagery. Hlavní hrdinka je nešťastná, neatraktivní dívka, pronásledovaná svými vrstevníky a tyranizovaná matkou, náboženskou fanatičkou. Carrie v sobě neočekávaně odhaluje paranormální schopnosti a malé, klidné městečko Chamberlain se stává jevištěm děsivých událostí…

Křídla

Autor: Aprilynne Pike

Fantasy s přídechem thrilleru a horroru, ale i s prvky love story. Patnáctiletá hrdinka Laurel jde poprvé do školy (předtím ji učila matka) a snaží se přizpůsobit novému prostředí.

Brzy najde přítele, který jí podá pomocnou ruku. David se nemusí přemáhat, nová spolužačka je nesmírně krásná, jemná a milá dívka. Vypadá jako víla, říká si David, ale to ještě netuší, že není daleko od pravdy a že jej po boku Laurel čekají pěkně horké chvíle. Bytosti z jiného světa se dostávají mezi lidi a začíná boj na život a na smrt.

Mach a Šebestová ve škole

Autor: Miloš Macourek, Adolf Born

Ve škole nemusí být nuda, jak ukazují žáci 3. B Mach a Šebestová. Pomocí kouzelného sluchátka promění psa Jonatána v kluka a vezmou ho na školní výlet, vypraví se do doby ledové a přivedou odtud člověka neandertálského jako názornou školní pomůcku, vyléčí spolužákovi Kropáčkovi angínu, obohatí biologický kroužek o slona, kterého zakoupí za poklad zabavený pirátům, a navštíví planetu Ťap-ťap.

Deník malého poseroutky

Autor: Jeff Kinney

Série knih, určených pro čtenáře kolem deseti let, už dosáhla 15 titulů. Série je psána formou deníku hlavního hrdiny Grega Heffleyho, který se svěřuje se svými problémy ve škole a v rodině. Deník mu koupila matka, on jí ovšem řekl, že nechce takový dárek, na kterém je napsáno „deník“. Ale pak si do něj zapisuje různá svoje dobrodružství.

