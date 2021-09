Třídy se rozdělují na kluky a holky, hodné a zlobidla, šprty a ten zbytek. Označení šprt je na jedné straně značně urážlivé, na straně druhé dětem takto označeným přisuzuje téměř nadpřirozené schopnosti. Mít talent na matematiku nebo fyziku sice není něco, po čem všichni touží, ale je to privilegium jen malé skupinky žáků a studentů.

Šikovní žáci se účastní třeba matematických olympiád | Foto: Pixabay.com

Neznamená to pouze, že šprt má samé jedničky – nebo alespoň jedničku z matiky, fyziky a češtiny. Tito jedinci se často zapojují do různých projektů nad rámec běžné výuky a účastní se soutěží, ve kterých by často neuspěli ani jejich rodiče.