Výsledek voleb splnil očekávání sdružení Volím Tachov, z výsledku jsou nadšeni. „Jsme spokojení. Rozhodnutí voličů reflektuje práci, které se celou dobu věnujeme. Ceníme si, že ji lidé ve volbách zohlednili. Dlouhodobě se snažíme pro Tachov dělat mnoho, pořádáme různé akce pro občany a snažíme se s nimi komunikovat,“ vysvětluje si prvenství hnutí ve volebním klání Matouš Horáček z Volím Tachov. Uskupení se v dalším povolebním vyjednávání chce domluvit se všemi stranami. „Nemáme v plánu stavět radnici pouze na nás, chceme spolupracovat i s ostatními, aby tomu vedení města odpovídalo. Nemělo by to být o jedné straně. Zájmů, které Tachované mají, je velké množství, tomu chceme fungování radnice uzpůsobit,“ přiblížil Horáček.

Tachov má sečteno, vítězem je Volím Tachov. Podívejte se na nové zastupitele

Ze zisku šesti mandátů má radost lídr sdružení Za lepší Tachov Jan Straka. „Je to nad očekávání. Myslel jsem, že budeme mít tak čtyři, pět mandátů, nakonec jich máme šest. Moc děkuji všem Tachovanům za podporu. Zároveň i celému našemu týmu, že se do kandidátky zapojili, protože v poslední době většina stran upadá. V Tachově je soužití hlavně o lidech. Důležité je, že jsme dali dohromady tým šikovných a fajn lidí,“ sdělil prvotní dojmy po sečtení hlasů Straka. Obyvatelé podle něj žádali změnu. „Věřím, že to bude změna k lepšímu, hlavně v naplňování našeho programu. Před námi jsou nyní těžká jednání. Následující měsíc nebude vůbec jednoduchý, abychom se dohodli o složení. Uvidíme, kde najdeme programový průnik. Já si přeji, abychom měli příležitost zapojit se do radniční koalice,“ řekl Straka, podle kterého bude hrát roli, kdo dostal kolik preferenčních hlasů. „Rád bych mluvil se všemi. Vítězem je však sdružení Volím Tachov, takže s nimi bych se rád potkal jako s prvními,“ uzavřel.

Deset procent voličů oslovili nováčci v letošních komunálních volbách Idealisté pro Tachov. „Za mě se jedná o velký úspěch. Našim voličům velmi děkujeme. Prioritou pro nás je, abychom prosadili co nejvíce z našeho programu. Chceme, aby město pomáhalo občanům Tachova zvládnout krizi,“ řekl Deníku lídr sdružení Jiří Nenutil.