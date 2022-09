Jednou z nich je třeba Záchlumí, obec se čtyřmi stovkami obyvatel. Kandiduje tam osmičlenné uskupení s názvem Jednotně pro Záchlumí. Podle současné starostky Jitky Trávníčkové, která po šestnácti letech ve vedení obce už nebude pokračovat, byl problém poskládat i tuto jedinou kandidátku. „Neměla jsem snahu vytvářet kandidátku, ale okolnosti mě donutily. Nikdo by totiž kandidovat nešel. Víkend před posledním termínem jsme tak sbírali podpisy a kandidátku podávali v pondělí. Oslovili jsme asi padesát lidi, většina odmítla,“ vysvětlila Trávníčková. Pokračovat ve funkci starostky už nechce. Členkou zastupitelstva ale zůstává. „Potřebuji si odpočinout. Z mého úhlu pohledu jsem práci starostky dělala poctivě. Ale nároky na post jsou kladené z mnoha stran, práce je mnoho. Poslanci si rozhodují o platech, zastupitelé v obcích nemohou ani rozhodnout o případné odměně. Po 16 letech toho mám dost. Nicméně v zastupitelstvu jsem být chtěla, i pro kontrolu. Aby nepřišel někdo, kdo by finanční rezervu, která se tvořila mnoho let, neutratil snadno během jednoho roku. Obci pomáhat budu, pokud o to zastupitelstvo bude stát,“ poznamenala Trávníčková a nastínila, že představu o budoucí starostce už mají. „Je to mladá adeptka, která si funkci starostky chce vyzkoušet. Myslím, že by tuto práci zvládla. Jak ale všechno nakonec bude, se uvidí po volbách,“ dodala.